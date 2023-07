https://sputniknews.com.tr/20230719/gunde-bir-badem-cillian-murphynin-oppenheimer-rolu-icin-girdigi-diyet-ortaya-cikti-1073698053.html

'Günde bir badem': Cillian Murphy'nin 'Oppenheimer' rolü için girdiği diyet ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Cillian Murphy'nin J. Robert Oppenheimer rolü için zayıf bir görünüm elde etmek amacıyla 'günde bir badem' yediği diyet programı ortaya çıktı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

Christopher Nolan'ın yönettiği, kadrosunda Cillian Murphy, Matt Damon Robert Downey Jr. ve Rami Malek gibi isimleri barındıran 'Oppenheimer' filmi 21 Temmuz'da vizyona girecek. 'Peaky Blinders' dizisi ile dünya çapında üne kavuşan 47 yaşındaki Cillian Murphy, filmde 'atom bombasının babası' J. Robert Oppenheimer'ı canlandıracak. Filmin galasında zayıf görüntüsüyle dikkat çeken Murphy, daha önce nasıl kilo verdiğini açıklamayı reddetmişti. Ancak 40 yaşındaki rol arkadaşı Emily Blunt, ünlü aktörün diyet programına ilişkin bilgiler verdi. Kitty Oppenheimer'ı canlandıran Blunt, bir dergiye verdiği demeçte, "Çok büyük bir görevi vardı. Ve her gün sadece bir badem falan yiyebiliyordu. Çok zayıflamıştı" dedi. 'Vücudumla oynamayı seviyorum'Çekimler sırasında da çok fazla enerji tükettiğini söyleyen Murphy, Mayıs ayında The New York Times'a verdiği röportajda şunları söylemişti: Ünlü aktör, yakın zamanda The Guardian ile yaptığı bir mülakatta da 'Oppenheimer' rolü için nasıl kilo verdiğiyle ilgili gazetelere manşet olmak istemediğini belirtmişti. Nasıl bu kadar zayıfladığı sorulduğunda ise “Biraz kendinle yarışır hale geliyorsun ki, bu sağlıklı değil. Bunu tavsiye etmiyorum" dedi. 'Çok fazla sahte sigara içtim'Peaky Blinders'taki 'Tommy Shelby' rolü gereği sigara tüketen Murphy, bu rolde de sigara tükettiğini söyleyerek, "Peaky ve bu yapım için çok fazla sahte sigara içtim. Bir sonraki karakterim sigara içen biri olmayacak. Artık bitkisel sigaralarda bile sağlık uyarısı var” ifadelerini kullandı.1967'de kanserden ölen J. Robert Oppenheimer'ın sigara ve pipoyu sık tükettiği biliniyor.

