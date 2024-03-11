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Galatasaray: Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın
Galatasaray: Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hataları eleştirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik açıklama yayımlayan Galatasaray Kulübü istifa çağrısı yaptı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T18:25+0300
2024-03-11T18:25+0300
galatasaray sk
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
istifa
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Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün yapılan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçındaki hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) bir kez daha istifaya davet etti.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın" başlıklı açıklamada, hakem Kadir Sağlam'ın kararları, TFF ve kurullarının nasıl bir yol izleyeceği, yayıncı kuruluş ve maçı anlatan spikerin davranışı gibi konularda sorular yer aldı.Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimi üzerine yapılan açıklamada, "Türk futbolunda en bariz şekilde skandal bir maç yönetimi olarak nitelendirilen, neredeyse tüm hakem yorumcularını ve kamu vicdanını rahatsız etmiş müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile kasıtlı operasyona alet olan kurul ve kuruluşlara aşağıdaki soruları sormak zaruri hale gelmiştir" denildi.Açıklamanın sonunda, "Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonunun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır" ifadeleri kullanıldı.TFF ve kurullarına sorularAçıklamada, TFF, TFF kurulları, yayıncı kuruluşa şu sorular yöneltildi:
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galatasaray sk, türkiye futbol federasyonu (tff), istifa
galatasaray sk, türkiye futbol federasyonu (tff), istifa

Galatasaray: Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın

18:25 11.03.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW142860 Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW142860
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Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hataları eleştirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik açıklama yayımlayan Galatasaray Kulübü istifa çağrısı yaptı.
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün yapılan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçındaki hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) bir kez daha istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın" başlıklı açıklamada, hakem Kadir Sağlam'ın kararları, TFF ve kurullarının nasıl bir yol izleyeceği, yayıncı kuruluş ve maçı anlatan spikerin davranışı gibi konularda sorular yer aldı.
Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimi üzerine yapılan açıklamada, "Türk futbolunda en bariz şekilde skandal bir maç yönetimi olarak nitelendirilen, neredeyse tüm hakem yorumcularını ve kamu vicdanını rahatsız etmiş müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile kasıtlı operasyona alet olan kurul ve kuruluşlara aşağıdaki soruları sormak zaruri hale gelmiştir" denildi.
Açıklamanın sonunda, "Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonunun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır" ifadeleri kullanıldı.

TFF ve kurullarına sorular

Açıklamada, TFF, TFF kurulları, yayıncı kuruluşa şu sorular yöneltildi:
"Fenerbahçe Pendikspor maçında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın müsabaka hakemi Kadir Sağlam'a yönelik 'Dikkatli ol buradan çıkamazsın.' tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem, doğrudan Türk futbolunun en üst merci olan Türkiye Futbol Federasyonunu, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF, nasıl bir tavır içinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?"
"Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki hakem ikinci yarıda, ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Müsabakanın devre arasında stadyum koridorlarında yaşanan olayların kamera görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Saha içerisinde başlayan ve milyonların gözü önünde seyreden tehditlerin yansımaları, maçın hakemlerine yapılan baskıyla ilgili TFF'nin temsilcilerinin raporlarının yanı sıra kamera görüntüleri de yayınlanacak mıdır ve yetkili merciler gereken hukuki adımları atacak mıdır? Yaratılan bu korku ortamının sorumluları cezalandırılacak mıdır?"
"Devre arasında müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle kırmızı kart görmesi gereken bu oyuncu, sahada yer alamaya devam etmiş ve takımının beraberlik golüne imza atmıştı. Bahsi geçen aynı oyuncunun attığı golün ardından Pendikspor yedek kulübesine doğru, metrelerce uzaklıktan başlayarak, saniyelerce süren gayri ahlaki, tahrik edici ve saygısız tutumu karşısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nasıl bir karar alacaktır?"
"Maç içinde hakem Kadir Sağlam, Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart çıkarması gerekirken Pendikspor'u, biri teknik direktörü olmak üzere 3 kırmızı kartla cezalandıran, birçok oyuncunun defalarca kendisine parmak sallamasına, kendi vücuduna dokunmasına, kendisini ittirmesine, sahadaki otoritesini yerle bir etmesine seyirci kalan, skandal kararlarla maçı bir taraftan alarak diğer tarafa veren bu hakem, ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki rekabete de ağır darbe vurmuştur. Mücadelenin 71. dakikasında Pendiksporlu Welinton'a gösterilen iki sarı kart da tüm kamuoyunun, hakem otoritelerinin ve futbolu izleyen herkesin, hatta Fenerbahçeli taraftarların dahi kabullenemediği şekilde kırmızı kartla cezalandırılması, oyunun skoruna doğrudan etki etmiştir ve bir takımı eksik bırakmakla da yetinmemiştir. Hakem Kadir Sağlam'ın ceza alanı dışında Pendiksporlu Badou Ndiaye'nin uzaklaştırdığı açık bir biçimde belli olan pozisyonda yapılan faulü tam tersi bir şekilde Fenerbahçe lehine faul kararı vermesi skandaldır. Tüm maç boyunca kendisini ezen, ittiren-kaktıran, kendisini tehdit eden futbolculara karşı hiçbir otorite uygulayamayan Kadir Sağlam'ın bu performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından nasıl değerlendirilecektir? Hakemlik onurunu bu denli ayaklar altına alan bu hakem maç almaya devam edebilecek midir?"
"Bunun ardından gelişen operasyonel faaliyetler ise Türkiye Futbol Federasyonunun ivedi olarak açıklığa kavuşturması gereken konulardır. VAR hakemi Alper Çetin elinde hiçbir kanıt olmamasına, en ufak bir yetki alanı bulunmamasına rağmen futbol oyun kurallarını hiçe sayarak VAR sisteminin asla müdahil olamayacağı bir uygulamaya imza atarak penaltıya hükmetmiştir. MHK, VAR'da görevli hakemler konusunda nasıl bir adım atacaktır? Her salı akşamı açıklanan VAR kayıtlarına ek olarak bu denli kasıt içeren pozisyon kamuoyuna sunulacak mıdır?"
"Tüm pozisyonlarda Fenerbahçe lehine karar veren, birçok sarı ve kırmızı kartı es geçen, bu kadar hatayı sadece bir takım lehine yapan saha hakemleri ve VAR ekibinin kasıtlı olmaması, hem insan aklına hem de istatistik bilimine aykırıdır. Bu hakemlerle ilgili nasıl bir soruşturma gerçekleştirilecektir? Bu operasyon kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu bu konuyla ilgili hangi yaptırımları uygulayacaktır?"
"Yayıncı kuruluş beIN SPORTS daha önceki haftalarda yaptığı gibi maç içerisinde yayınlamadığı açıları (oyunun duraksama bölümlerinde gerekli yayın zamanlarına sahip olmasına rağmen) göstermeyerek, milyonların bunu görmesine engel olarak kamuoyu oluşmasının önüne geçmek adına medya-yayıncılık ilkelerine aykırı davranmak için mi bunu yapmıştır? Badou Ndiaye'nin topu uzaklaştırdığı pozisyonun farklı açıları maç esnasında ekrana getirilmemiş, gece yayınlanan TRIO programında gösterilmiştir. Bu pozisyonları ekrana getirmemekteki amaç nedir? Bu ekran karartmadaki tavır, bu operasyonun bir tarafı olmak mıdır? Burada futbolcunun topu uzaklaştırdığı bariz bir şekilde görülmesi, bunu kendi programında yayınlarken maç içerisinde yayınlamamak kasıttan başka bir şeyle açıklanamaz. Bu profesyonellikte ve tecrübedeki yönetmen ve ekibin bunu göstermemesinin kasıttan başka bir açıklaması yoktur. Bu kişilerle ilgili beIN MEDIA hangi kararı verecektir? Maçı anlatan spikerin kendi taraflılığını tüm profesyonelliğine rağmen gizleyemeyerek golden sonraki kullandığı ifade de yayıncılık ilkeleriyle uyuşmamaktadır. Bu kişiyle ilgili nasıl bir karar alınacaktır?"
"Fenerbahçe Spor Kulübü için sene başından beri ambargo konulan VAR hakemleri bulunmaktadır. Kim, hangi gerekçelerle bu kararların altına imza atmıştır? Süper Lig'de hakem atama iradesi Fenerbahçe'ye mi devredilmiştir? Fenerbahçe'nin son maçlarında sürekli hata yapan hakemler özellikle mi seçilmiştir? Bu hakemler hakkında nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? TFF ve MHK bu konuyu detaylarıyla açıklığa kavuşturmak zorundadır ve şeffaf biçimde toplumla paylaşmak zorundadır."
"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Gaziantep FK-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Alanyaspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe-Pendikspor maçları… Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?"
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