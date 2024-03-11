https://sputniknews.com.tr/20240311/filistin-kadin-isleri-bakani-israil-gelecek-hayalimizi-yok-etmek-icin-bizi-kasten-olduruyor-1081591489.html
Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor
Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluşması... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T15:35+0300
2024-03-11T15:35+0300
2024-03-11T15:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
soykırım
gazze
gazze şeridi
kadın
çocuk
israil ordusu (idf)
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Yakın zamanda dünyanın dört bir yanındaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını anımsatan Hamad, Filistin'deki kadınların ise İsrail bombardımanına, açlık ve susuzluk savaşına, zorla yerinden edilmeye ve etnik temizliğe maruz kalarak benzeri görülmemiş bir tehlike altında yaşamaya devam ettiğini vurguladı.Filistin Kadın İşleri Bakanı, “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 9.000 kadın öldürüldü. Her saat 3 kadın ölüyor. Geri kalanlar da her an ölüm tehdidi altında” diye konuşurken, Filistinli kadınların korkunç koşullarda yaşadığına dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:İsrail’in Filistinlilerin gelecek hayallerini yok etmek için kasıtlı olarak kadınları ve çocukları öldürdüğünü vurgulayan Hamad, demecini, “Çocukları öldürüyor. Filistin'de toplam 120 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu. Bunların en az yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmakta. Bu gerçek bir soykırım ve etnik temizliktir. İşgal Filistinlileri yok etmeyi, yeryüzünden silmeyi amaçlıyor. Ama biz kararlıyız ve burada kalacağız” sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-gazzede-gunde-ortalama-63-kadin-olduruluyor-1081510933.html
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israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, kadın, çocuk, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, kadın, çocuk, israil ordusu (idf)
Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluşması, İsrai'in Hamas’a operasyon bahanesiyle soykırım yaptığı iddialarını güçlendirirken, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Filistinli kadınların yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.
Yakın zamanda dünyanın dört bir yanındaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını anımsatan Hamad, Filistin'deki kadınların ise İsrail bombardımanına, açlık ve susuzluk savaşına, zorla yerinden edilmeye ve etnik temizliğe maruz kalarak benzeri görülmemiş bir tehlike altında yaşamaya devam ettiğini vurguladı.
Filistin Kadın İşleri Bakanı, “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 9.000 kadın öldürüldü. Her saat 3 kadın ölüyor. Geri kalanlar da her an ölüm tehdidi altında” diye konuşurken, Filistinli kadınların korkunç koşullarda yaşadığına dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
60 bin hamile kadın, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplarda doğru düzgün ilaç ve yiyecek olmadan doğum yapmaya zorlanıyor. Mum ışığında, su ya da elektrik olmadan doğum yapıyorlar doğuruyor. 21 kişi açlıktan öldü. Havadan atılan insani yardım onları kurtarmıyor. Dahası, havadan atılan yükler 5 kişinin ölümüne ve 50'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.
İsrail’in Filistinlilerin gelecek hayallerini yok etmek için kasıtlı olarak kadınları ve çocukları öldürdüğünü vurgulayan Hamad, demecini, “Çocukları öldürüyor. Filistin'de toplam 120 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu. Bunların en az yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmakta. Bu gerçek bir soykırım ve etnik temizliktir. İşgal Filistinlileri yok etmeyi, yeryüzünden silmeyi amaçlıyor. Ama biz kararlıyız ve burada kalacağız” sözleriyle sonlandırdı.