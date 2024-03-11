Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
09:51
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
10:37
3 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
12:10
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Vinç operatörü Çoban: “Kurslar sertifika satmak için medyayı manipüle ediyor. Öyle bir maaş yok!”
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin tek çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç: “Resim yapmak benim için varoluşsal bir şey”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:22
2 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
18:29
21 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
20:50
3 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
21:23
3 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
21:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
21:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
22:00
1 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
22:30
21 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
23:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türk cerrah tümörü ameliyatsız yok etmeyi başardı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/filistin-kadin-isleri-bakani-israil-gelecek-hayalimizi-yok-etmek-icin-bizi-kasten-olduruyor-1081591489.html
Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor
Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluşması... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T15:35+0300
2024-03-11T15:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
soykırım
gazze
gazze şeridi
kadın
çocuk
israil ordusu (idf)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081591332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce38cf9d16d611eabbf309d36a74b85f.jpg
Yakın zamanda dünyanın dört bir yanındaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını anımsatan Hamad, Filistin'deki kadınların ise İsrail bombardımanına, açlık ve susuzluk savaşına, zorla yerinden edilmeye ve etnik temizliğe maruz kalarak benzeri görülmemiş bir tehlike altında yaşamaya devam ettiğini vurguladı.Filistin Kadın İşleri Bakanı, “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 9.000 kadın öldürüldü. Her saat 3 kadın ölüyor. Geri kalanlar da her an ölüm tehdidi altında” diye konuşurken, Filistinli kadınların korkunç koşullarda yaşadığına dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:İsrail’in Filistinlilerin gelecek hayallerini yok etmek için kasıtlı olarak kadınları ve çocukları öldürdüğünü vurgulayan Hamad, demecini, “Çocukları öldürüyor. Filistin'de toplam 120 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu. Bunların en az yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmakta. Bu gerçek bir soykırım ve etnik temizliktir. İşgal Filistinlileri yok etmeyi, yeryüzünden silmeyi amaçlıyor. Ama biz kararlıyız ve burada kalacağız” sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-gazzede-gunde-ortalama-63-kadin-olduruluyor-1081510933.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081591332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eb5187b543780544463e3b6ed18d8ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, kadın, çocuk, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, kadın, çocuk, israil ordusu (idf)

Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor

15:35 11.03.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIFilistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad
Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
Abone ol
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluşması, İsrai'in Hamas’a operasyon bahanesiyle soykırım yaptığı iddialarını güçlendirirken, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Filistinli kadınların yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.
Yakın zamanda dünyanın dört bir yanındaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını anımsatan Hamad, Filistin'deki kadınların ise İsrail bombardımanına, açlık ve susuzluk savaşına, zorla yerinden edilmeye ve etnik temizliğe maruz kalarak benzeri görülmemiş bir tehlike altında yaşamaya devam ettiğini vurguladı.
Filistin Kadın İşleri Bakanı, “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 9.000 kadın öldürüldü. Her saat 3 kadın ölüyor. Geri kalanlar da her an ölüm tehdidi altında” diye konuşurken, Filistinli kadınların korkunç koşullarda yaşadığına dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
60 bin hamile kadın, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplarda doğru düzgün ilaç ve yiyecek olmadan doğum yapmaya zorlanıyor. Mum ışığında, su ya da elektrik olmadan doğum yapıyorlar doğuruyor. 21 kişi açlıktan öldü. Havadan atılan insani yardım onları kurtarmıyor. Dahası, havadan atılan yükler 5 kişinin ölümüne ve 50'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.
İsrail’in Filistinlilerin gelecek hayallerini yok etmek için kasıtlı olarak kadınları ve çocukları öldürdüğünü vurgulayan Hamad, demecini, “Çocukları öldürüyor. Filistin'de toplam 120 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu. Bunların en az yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmakta. Bu gerçek bir soykırım ve etnik temizliktir. İşgal Filistinlileri yok etmeyi, yeryüzünden silmeyi amaçlıyor. Ama biz kararlıyız ve burada kalacağız” sözleriyle sonlandırdı.
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Söz konusu Gazze'deki kadınlar olunca kimsenin sesi çıkmıyor: Günde 63 kadın öldürülüyor
8 Mart, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала