Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor

Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluşması... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

Yakın zamanda dünyanın dört bir yanındaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını anımsatan Hamad, Filistin'deki kadınların ise İsrail bombardımanına, açlık ve susuzluk savaşına, zorla yerinden edilmeye ve etnik temizliğe maruz kalarak benzeri görülmemiş bir tehlike altında yaşamaya devam ettiğini vurguladı.Filistin Kadın İşleri Bakanı, “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 9.000 kadın öldürüldü. Her saat 3 kadın ölüyor. Geri kalanlar da her an ölüm tehdidi altında” diye konuşurken, Filistinli kadınların korkunç koşullarda yaşadığına dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:İsrail’in Filistinlilerin gelecek hayallerini yok etmek için kasıtlı olarak kadınları ve çocukları öldürdüğünü vurgulayan Hamad, demecini, “Çocukları öldürüyor. Filistin'de toplam 120 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu. Bunların en az yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşmakta. Bu gerçek bir soykırım ve etnik temizliktir. İşgal Filistinlileri yok etmeyi, yeryüzünden silmeyi amaçlıyor. Ama biz kararlıyız ve burada kalacağız” sözleriyle sonlandırdı.

