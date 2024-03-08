https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-gazzede-gunde-ortalama-63-kadin-olduruluyor-1081510933.html
Söz konusu Gazze'deki kadınlar olunca kimsenin sesi çıkmıyor: Günde 63 kadın öldürülüyor
Söz konusu Gazze'deki kadınlar olunca kimsenin sesi çıkmıyor: Günde 63 kadın öldürülüyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Gazze'de günde 63 kadın öldürüldüğünü açıkladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:02+0300
2024-03-08T13:02+0300
2024-03-08T13:04+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü bildirdi. UNRWA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze'deki kadınların acımasız savaşın sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini vurguladı. Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırılarında en az 9 bin kadının hayatını kaybettiği ve daha fazlasının enkaz altında kaldığı belirtildi. Paylaşımda, özellikle 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere, günde ortalama 63 kadının öldürüldüğüne dikkat çekildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 30 bin 800 Filistinlinin öldüğü ve 72 bin 298 Filistinlinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ten fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.
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kadın, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, israil, israil-filistin, soykırım
kadın, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, israil, israil-filistin, soykırım
Söz konusu Gazze'deki kadınlar olunca kimsenin sesi çıkmıyor: Günde 63 kadın öldürülüyor
13:02 08.03.2024 (güncellendi: 13:04 08.03.2024)
Birleşmiş Milletler, Gazze'de günde 63 kadın öldürüldüğünü açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü bildirdi. UNRWA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze'deki kadınların acımasız savaşın sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini vurguladı.
Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırılarında en az 9 bin kadının hayatını kaybettiği ve daha fazlasının enkaz altında kaldığı belirtildi. Paylaşımda, özellikle 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere, günde ortalama 63 kadının öldürüldüğüne dikkat çekildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 30 bin 800 Filistinlinin öldüğü ve 72 bin 298 Filistinlinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ten fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.