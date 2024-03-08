https://sputniknews.com.tr/20240308/bm-gazzede-gunde-ortalama-63-kadin-olduruluyor-1081510933.html

Söz konusu Gazze'deki kadınlar olunca kimsenin sesi çıkmıyor: Günde 63 kadın öldürülüyor

Söz konusu Gazze'deki kadınlar olunca kimsenin sesi çıkmıyor: Günde 63 kadın öldürülüyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, Gazze'de günde 63 kadın öldürüldüğünü açıkladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T13:02+0300

2024-03-08T13:02+0300

2024-03-08T13:04+0300

israil- filistin çatışması

kadın

kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

israil

israil-filistin

soykırım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca346f54c99161223856d39f1406003.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü bildirdi. UNRWA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze'deki kadınların acımasız savaşın sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini vurguladı. Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırılarında en az 9 bin kadının hayatını kaybettiği ve daha fazlasının enkaz altında kaldığı belirtildi. Paylaşımda, özellikle 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere, günde ortalama 63 kadının öldürüldüğüne dikkat çekildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 30 bin 800 Filistinlinin öldüğü ve 72 bin 298 Filistinlinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ten fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/bircok-ulkeden-boykot-cagrisi-yapilmisti-israilin-eurovision-sarkisi-tepkilere-ragmen-kabul-edildi-1081502855.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, israil, israil-filistin, soykırım