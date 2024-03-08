https://sputniknews.com.tr/20240308/bircok-ulkeden-boykot-cagrisi-yapilmisti-israilin-eurovision-sarkisi-tepkilere-ragmen-kabul-edildi-1081502855.html

Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi

Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T09:37+0300

2024-03-08T09:37+0300

2024-03-08T09:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

eurovision

eurovision şarkı yarışması

avrupa yayın birliği

avrupa yayıncılık birliği

gazze

gazze şeridi

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150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi. İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti. Üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.

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israil

gazze

gazze şeridi

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