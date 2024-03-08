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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/bircok-ulkeden-boykot-cagrisi-yapilmisti-israilin-eurovision-sarkisi-tepkilere-ragmen-kabul-edildi-1081502855.html
Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi
Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T09:37+0300
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150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi. İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti. Üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20240307/israil-basbakani-netanyahu-hamasin-son-kalesi-olan-refahta-operasyon-yapacagiz-1081493788.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, eurovision, eurovision şarkı yarışması, avrupa yayın birliği, avrupa yayıncılık birliği, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması, ab
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, eurovision, eurovision şarkı yarışması, avrupa yayın birliği, avrupa yayıncılık birliği, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması, ab

Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi

09:37 08.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı.
150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.
İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti.
Üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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