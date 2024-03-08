https://sputniknews.com.tr/20240308/bircok-ulkeden-boykot-cagrisi-yapilmisti-israilin-eurovision-sarkisi-tepkilere-ragmen-kabul-edildi-1081502855.html
Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi
Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T09:37+0300
2024-03-08T09:37+0300
2024-03-08T09:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
eurovision
eurovision şarkı yarışması
avrupa yayın birliği
avrupa yayıncılık birliği
gazze
gazze şeridi
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150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi. İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti. Üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20240307/israil-basbakani-netanyahu-hamasin-son-kalesi-olan-refahta-operasyon-yapacagiz-1081493788.html
israil
gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, eurovision, eurovision şarkı yarışması, avrupa yayın birliği, avrupa yayıncılık birliği, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması, ab
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, eurovision, eurovision şarkı yarışması, avrupa yayın birliği, avrupa yayıncılık birliği, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması, ab
Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi
Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı.
150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.
İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti.
Üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.