https://sputniknews.com.tr/20240311/faiz-22-yilin-zirvesinde-bankalarin-1-aylik-tl-mevduat-faiz-oranlari-degisti-mi-1081583974.html

Faiz 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi?

Faiz 22 yılın zirvesinde: Bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi?

Sputnik Türkiye

Bankalar mevduat faizini 22 yılın zirvesine yükseltti. 3 aylık vadeli mevduatta faiz yıllık yüzde 53.25'i aştı. Kümülatif olarak ise faiz yüzde 64.86 oldu. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T12:04+0300

2024-03-11T12:04+0300

2024-03-11T12:04+0300

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Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler enflasyona yakınsayan mevduat faizleriyle tanışmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara verilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Hürriyet'in haberine göre banka adı belirtmeyen Merkez Bankası 3 aylık vadede 22 yılın zirvesi olan yüzde 53.25'i gördü. Anapara+yenileme yapılarak 1 yıl boyunca vadeye paranın bağlanması halinde kümülatif getirisi yüzde 64.86 oldu. Böylece TÜİK'in Şubat ayı için açıkladığı yüzde 67.07 oranındaki enflasyon oranına faiz getirisi yaklaşmaya başladı.Faiz yine de enflasyonun altında kalıyorParadan para kazanmak isteyenler için mevduat faizi cazip görülse de şu anki faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 2.21 puan erimiş oluyor. Mevduat faizinin kümülatif getirisinin enflasyon oranını aşmasıyla birlikte parasını mevduatta değerlendirenler kazanmış oluyor. Ancak şu anda bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.100 bin lira 1 yıl sonra 164 bin lira ediyor100 bin lirasını 3 aylık mevduata bağlayıp 1 yıl boyunca anapara+faiz yenilemesi yapan bir mudi yıl sonunda yüzde 64.86 oranında faiz getirisi sağlamış oluyor. Faizin diğer aylarda artacağı varsayımıyla davranıldığında bu oranın enflasyon rakamını yakalaması beklentisi büyük çapta gerçekleşebilir.

https://sputniknews.com.tr/20240311/dolar-haftaya-32-liranin-uzerinde-basladi-1081575552.html

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