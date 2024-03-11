https://sputniknews.com.tr/20240311/en-iyi-kadin-oyuncu-odulunu-alan-emma-stoneun-elbisesi-yirtildi-ryan-gosling-yuzunden-oldu-1081577547.html

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Emma Stone'un elbisesi yırtıldı: 'Ryan Gosling yüzünden oldu'

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Emma Stone'un elbisesi yırtıldı: 'Ryan Gosling yüzünden oldu'

Sputnik Türkiye

Emma Stone, "Zavallılar" filmindeki rolüyle 2. kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı. Oyuncunun tören esnasında elbisesi yırtıldı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T10:49+0300

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dünya

oscar

emma stone

elbise

oyuncu

akademi ödülleri

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Emma Stone, "Zavallılar" filmindeki rolüyle 2. kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı.Ödülü kazandığı anda şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, sahnede konuşmada güçlük geçti ve duygusal bir konuşma yaptı.'Elbisem yırtıldı'Oyuncunun elbisesi ödül konuşması esnasında yırtıldı.Sırtı açılan oyuncu "Elbisem yırtıldı" diyerek arkasını döndüğünde kimsenin bakmamasını rica etti. Stone elbisesinin yırtılma sebebinin Ryan Gosling olduğunu söyledi. Stone, Gosling'in 'I'm just Ken' sahne şovunda kendini tutamadığını ve dans ettiği esnada elbisesinin yırtılmış olabileceğini söyledi, esprili bir şekilde Ryan Gosling'i sorumlu tuttu.

https://sputniknews.com.tr/20240311/en-iyi-filmden-en-iyi-oyuncu-odulune-oscar-sahiplerini-buldu-1081571806.html

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oscar, emma stone, elbise, oyuncu, akademi ödülleri