https://sputniknews.com.tr/20240311/chp-il-baskanliginda-cekildigi-iddia-edilen-para-sayma-goruntulerine-iliskin-sorusturma-baslatildi-1081599578.html

CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T22:24+0300

2024-03-11T22:24+0300

2024-03-11T22:28+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

soruşturma

para

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/chp-genel-baskani-ozel-sari-kart-gosterme-artik-yeter-canimi-yakma-deme-secimleri-1081567048.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, para