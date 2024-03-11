https://sputniknews.com.tr/20240311/chp-il-baskanliginda-cekildigi-iddia-edilen-para-sayma-goruntulerine-iliskin-sorusturma-baslatildi-1081599578.html
CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T22:24+0300
2024-03-11T22:24+0300
2024-03-11T22:28+0300
türkiye
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soruşturma
para
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240310/chp-genel-baskani-ozel-sari-kart-gosterme-artik-yeter-canimi-yakma-deme-secimleri-1081567048.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, para
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, para
CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
22:24 11.03.2024 (güncellendi: 22:28 11.03.2024)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.