https://sputniknews.com.tr/20240310/chp-genel-baskani-ozel-sari-kart-gosterme-artik-yeter-canimi-yakma-deme-secimleri-1081567048.html

CHP Genel Başkanı Özel: Sarı kart gösterme, 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri

CHP Genel Başkanı Özel: Sarı kart gösterme, 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, kırmızı ışığı yakma ‘artık yeter, canımı yakma’ deme... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T19:07+0300

2024-03-10T19:07+0300

2024-03-10T19:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

özgür özel

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edirne

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Özel, Saraçlar Caddesi'nde partisinin düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Edirne'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.Edirne Belediye Başkanlığı görevini 10 yıl boyunca sürdüren Recep Gürkan'a hizmetleri için teşekkür eden Özel, Gürkan'ın ön seçim şartıyla aday olmayacağını ifade ettiğini belirtti.Ön seçim sonrası seçilen adaylarının sağlık sorunları nedenleriyle adaylıktan çekildiğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:Özel, İzmir ve Edirne'de AK Parti Belediye Başkan adaylarının posterlerinde partilerinin amblemlerini kasıtlı olarak küçük koyduklarını ileri sürdü.Geçmişte CHP'den seçilerek Edirne Belediye Başkanlığı görevi yapan Hamdi Sedefçi'nin ise CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğunu iddia eden Özel, buna izin vermeyeceklerini, Edirne'den partilerine rekor oy beklediğini belirtti.İktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, Bulgar levasının Türk lirası karşısındaki kur farkından örnek veren Özel, "Emeklimiz yoğurt alırken, süt, peynir alırken zorlanırken levayı bozduranlar mandıralardan kilo kilo ürünleri taşıyorlar, elbette esnafımız iş yapsın ama İvan parayı bozdurup fileyi doldururken, İrfan amcamın boynu bükük eve gitmesine yüreğimiz dayanmıyor." dedi.CHP Genel Başkanı Özel, emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu, iktidarın emeklinin hak ettiği parayı başkalarına verdiğini iddia etti.Edirne tava ciğeri porsiyonuna geçen yıla oranla 3 kat zam geldiğini ifade eden Özel, "31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, kırmızı ışığı yakma 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240309/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081542740.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), edirne, seçim