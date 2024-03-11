https://sputniknews.com.tr/20240311/beklenen-sonunda-oldu-arda-guler-real-madridde-attigi-ilk-gol-icin-inanilmazdi-dedi-1081588713.html
Beklenen sonunda oldu: Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için 'inanılmazdı' dedi
Beklenen sonunda oldu: Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için 'inanılmazdı' dedi
Sputnik Türkiye
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid forması ile ilk golünü attı. Güler maçtan sonra ilk yorumunu da ekledi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T14:13+0300
2024-03-11T14:13+0300
2024-03-11T14:14+0300
spor
arda güler
futbol
real madrid
gol
türkiye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081569968_0:400:2048:1552_1920x0_80_0_0_cc2fdc082cb29b3d7b1721035e92cedd.jpg
Dün oynanan Celta Vigo maçında Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, gol sonrası "İnanılmazdı." yorumunu yaptı.Real Madrid televizyonuna konuşan Arda, "İnanılmaz atmosferde gol atmaktan dolayı çok mutluyum. Bu başlangıç için harika bir duygu. Çalışmaya devam ederek daha fazla gol atmayı umuyorum." dedi.Gol anını paylaşan Arda, "Karşı karşıya kaldım ve kalecinin açıldığını gördüm. O anda sağa çektim ve golü attım. İlk golümü atmak beni çok mutlu etti. Zor bir sezon geçirdim ama burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.'Çok özel bir maçtı'Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyetin takım için önemli olduğunu vurgulayan Arda, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim için de çok özel bir maçtı. Ancak daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." dedi. Arda Güler, maçta 90+4. dakikada attığı gol sonrası tüm takım arkadaşlarının tebriklerini aldı. Tribünlerde de onun adını söyleyen taraftarların olduğu gözlemlendi.'Geleceği parlak bir oyuncu'Teknik direktör Carlo Ancelotti ise Arda'yı tebrik ederek, "Çok az süre aldı ama gösterdiği performansla ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Geleceği parlak bir oyuncu." şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240310/arda-gulerden-94-dakikada-gol-1081569700.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081569968_0:208:2048:1744_1920x0_80_0_0_5dce81332b69f44690601bfe5c48d73a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, futbol, real madrid, gol, türkiye
arda güler, futbol, real madrid, gol, türkiye
Beklenen sonunda oldu: Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için 'inanılmazdı' dedi
14:13 11.03.2024 (güncellendi: 14:14 11.03.2024)
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid forması ile ilk golünü attı. Güler maçtan sonra ilk yorumunu da ekledi.
Dün oynanan Celta Vigo maçında Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, gol sonrası "İnanılmazdı." yorumunu yaptı.
Real Madrid televizyonuna konuşan Arda, "İnanılmaz atmosferde gol atmaktan dolayı çok mutluyum. Bu başlangıç için harika bir duygu. Çalışmaya devam ederek daha fazla gol atmayı umuyorum." dedi.
Gol anını paylaşan Arda, "Karşı karşıya kaldım ve kalecinin açıldığını gördüm. O anda sağa çektim ve golü attım. İlk golümü atmak beni çok mutlu etti. Zor bir sezon geçirdim ama burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.
Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyetin takım için önemli olduğunu vurgulayan Arda, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim için de çok özel bir maçtı. Ancak daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." dedi. Arda Güler, maçta 90+4. dakikada attığı gol sonrası tüm takım arkadaşlarının tebriklerini aldı. Tribünlerde de onun adını söyleyen taraftarların olduğu gözlemlendi.
'Geleceği parlak bir oyuncu'
Teknik direktör Carlo Ancelotti ise Arda'yı tebrik ederek, "Çok az süre aldı ama gösterdiği performansla ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Geleceği parlak bir oyuncu." şeklinde konuştu.