https://sputniknews.com.tr/20240311/beklenen-sonunda-oldu-arda-guler-real-madridde-attigi-ilk-gol-icin-inanilmazdi-dedi-1081588713.html

Beklenen sonunda oldu: Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için 'inanılmazdı' dedi

Beklenen sonunda oldu: Arda Güler, Real Madrid'de attığı ilk gol için 'inanılmazdı' dedi

Sputnik Türkiye

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid forması ile ilk golünü attı. Güler maçtan sonra ilk yorumunu da ekledi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T14:13+0300

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spor

arda güler

futbol

real madrid

gol

türkiye

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Dün oynanan Celta Vigo maçında Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, gol sonrası "İnanılmazdı." yorumunu yaptı.Real Madrid televizyonuna konuşan Arda, "İnanılmaz atmosferde gol atmaktan dolayı çok mutluyum. Bu başlangıç için harika bir duygu. Çalışmaya devam ederek daha fazla gol atmayı umuyorum." dedi.Gol anını paylaşan Arda, "Karşı karşıya kaldım ve kalecinin açıldığını gördüm. O anda sağa çektim ve golü attım. İlk golümü atmak beni çok mutlu etti. Zor bir sezon geçirdim ama burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.'Çok özel bir maçtı'Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyetin takım için önemli olduğunu vurgulayan Arda, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim için de çok özel bir maçtı. Ancak daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." dedi. Arda Güler, maçta 90+4. dakikada attığı gol sonrası tüm takım arkadaşlarının tebriklerini aldı. Tribünlerde de onun adını söyleyen taraftarların olduğu gözlemlendi.'Geleceği parlak bir oyuncu'Teknik direktör Carlo Ancelotti ise Arda'yı tebrik ederek, "Çok az süre aldı ama gösterdiği performansla ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Geleceği parlak bir oyuncu." şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240310/arda-gulerden-94-dakikada-gol-1081569700.html

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arda güler, futbol, real madrid, gol, türkiye