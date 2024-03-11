https://sputniknews.com.tr/20240311/bakan-yerlikaya-duyurdu-75-ilde-es-zamanli-yapilan-operasyonda-844-silah-ele-gecirildi-1081573716.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 844 silah ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 844 silah ele geçirildi
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75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T08:59+0300
2024-03-11T08:59+0300
2024-03-11T08:59+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
silah
silah satışı
silah ihracatı
silah taşıma
kayıp silah
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde 'Mercek-13 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 844 silah ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğu "MERCEK-13" operasyonlarının ayrıntıları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240311/eylem-tokun-ikinci-kez-olay-yerine-gittigi-ortaya-cikti-surekli-annesine-ayni-seyi-soyluyordu-1081572537.html
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ali yerlikaya, operasyon, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma, kayıp silah
ali yerlikaya, operasyon, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma, kayıp silah
Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 844 silah ele geçirildi
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silahın ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde 'Mercek-13 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 844 silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğu "MERCEK-13" operasyonlarının ayrıntıları şöyle: