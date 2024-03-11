İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde 'Mercek-13 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 844 silah ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğu "MERCEK-13" operasyonlarının ayrıntıları şöyle:

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 844 silah ele geçirildi

© Fotoğraf Operasyon © Fotoğraf

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silahın ele geçirildi.