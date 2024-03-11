https://sputniknews.com.tr/20240311/bakan-simsek-dovizdeki-oynaklik-gecici-olarak-gorulmeli-1081581468.html

Bakan Şimşek: Dövizdeki oynaklık geçici olarak görülmeli

Bakan Şimşek: Dövizdeki oynaklık geçici olarak görülmeli

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasındaki oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, politikaları sürdürmeye ve yapısal... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T11:17+0300

2024-03-11T11:17+0300

2024-03-11T11:17+0300

ekonomi

mehmet şimşek

dolar

döviz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in hafta sonunda Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında döviz piyasasında son dönemde yaşanan oynaklığın "geçici" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.Merkez Bankası'nın elindeki tüm araçlarla enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmakta kararlı olduğunu ifade eden Şimşek, TCMB'nin enflasyondaki düşüşü sağlayabilmesine destek olmak amacı ile maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini de söyledi.Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltmesinin uygulanan ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını ifade etti.Politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya "kararlı" olduklarını belirten Şimşek, fiyat istikrarının birinci öncelikleri olduğunun altını çizdi. Cari açığın beklentilerden daha hızlı bir toparlanma gösterdiğini belirten Şimşek GSYH'ye oranla açığın yüzde 3'ünün belirgin alına doğru ilerlediğine dikkat çekti.Bankacılık sistemindeki TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının geçen yıl Ağustos ayından bu zamana 12 puan arttığına dikkat çeken Şimşek, "Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek" dedi.Fiyat istikrarını sağlamanın zaman alacağını da hatırlatan Şimşek, verimlilik ve rekabet gücünü artıracak reformlar için yerel seçimlerin ardından seçimsiz uzun bir dönemin olacağına dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20240309/bakan-simsek-uyguladigimiz-programin-somut-sonuclari-ulke-kredi-notumuza-da-yansidi-1081535127.html

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mehmet şimşek, dolar, döviz