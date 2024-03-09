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Bakan Şimşek: Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı
Bakan Şimşek: Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirerek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı"... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, X sosyal medya platformu üzerinden kararı değerlendirdi.Uygulanan programın somut sonuçları Türkiye'nin kredi notuna yansıdığını vurgulayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:Kredi notumuz yükselecektir'Söz konusu not artışının 12 yıl sonra geldiğini hatırlatan Şimşek, değerlendirmenin devamında şu ifadelere yer verdi:
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mehmet şimşek
mehmet şimşek

Bakan Şimşek: Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı

11:48 09.03.2024 (güncellendi: 11:59 09.03.2024)
© AA / Hakan AkgünHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© AA / Hakan Akgün
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirerek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı" dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, X sosyal medya platformu üzerinden kararı değerlendirdi.
Uygulanan programın somut sonuçları Türkiye'nin kredi notuna yansıdığını vurgulayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.

Kredi notumuz yükselecektir'

Söz konusu not artışının 12 yıl sonra geldiğini hatırlatan Şimşek, değerlendirmenin devamında şu ifadelere yer verdi:

Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.

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