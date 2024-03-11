https://sputniknews.com.tr/20240311/avdeyevka-yakinlarinda-bir-abrams-tanki-daha-yok-edildi-1081574077.html

Avdeyevka yakınlarında bir Abrams tankı daha yok edildi

Avdeyevka yakınlarında bir Abrams tankı daha yok edildi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus askerlerin Avdeyevka yakınlarında ABD yapımı bir M1 Abrams tankını daha... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T09:03+0300

2024-03-11T09:03+0300

2024-03-11T09:03+0300

ukrayna krizi

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DHC Başkan Danışmanı Kimakovskiy, Telegram paylaşımında, Rus askerlerin Avdeyevka’nın Bredıçi kasabası yakınında bir ABD yapımı Abrams tankını daha yok ettiğini açıkladı.“Lugansk’tan gelirken bir Amerikan Abrams’ın daha yok edildiğinin teyidini aldım” diye yazan Kimakovskiy, Abrams’ın tanksavar silahla vurulduğunu ve tankla birlikte mürettebatının da yok edildiğini kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde iki Abrams’ın yok edildiğini açıklamıştı.Rus Hava Kuvvetleri, Krasnogorovka’da Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerini vurduAynı zamanda Rus Hava Uzay Kuvvetlerinin, Güney Askeri Grubu birimleriyle işbirliğinde, geçen ay özgürleştirilen Avdeyevka şehrinin 5 kilometre kuzeyinde yerleşen ve sıkça Donetsk’e saldırılar düzenlemek için kullanılan Krasnogorovka kasabasındaki Ukrayna müstahkem mevkilerini vurduğu aktarıldı.Güney Askeri Grubu’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı militanlar bu kasabada yerleşiyor. Hava kuvvetlerimiz etkin olarak hedefleri vuruyor” ifadesini kullandı.Saymon lakaplı Rus subay, Güney Askeri Grubu’na bağlı 1. Kolordu birimlerinin Krasnogorovka çevresinde mevzilenmeye başladığını bildirdi.Avdeyevka’nın 5 kilometre kuzeyinde yer alan Krasnogorovka sıkça Ukrayna ordusu tarafından Donetsk şehrini bombalamak için kullanılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240307/ukrayna-abd-tanki-mezarligina-donustu-1081476242.html

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