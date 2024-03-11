https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1081599373.html
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Uygulama gece başlıyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Uygulama gece başlıyor
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T22:12+0300
2024-03-11T22:12+0300
2024-03-11T22:13+0300
türkiye
ankara
kapalı
yol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080060469_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_e4ff4eaa10f32aa83ba53ba7db953d2e.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart Salı günü saat 13.30’da düzenlenecek bir program nedeniyle saat 00.00 itibariyle bazı yolların araç trafiğe kapatılacağını duyurdu.Açıklamada Denizciler Caddesi'nin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağın tamamının çift yönlü, Anafartalar Caddesi'nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi'ne gidiş istikametinin tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/bakirkoyde-otomobilin-uzerine-tir-devrildi-4-olu-1081598754.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080060469_130:0:1151:766_1920x0_80_0_0_3552b04ed3f051ac1416fcb21d1c5bfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, kapalı, yol
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Uygulama gece başlıyor
22:12 11.03.2024 (güncellendi: 22:13 11.03.2024)
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart Salı günü saat 13.30’da düzenlenecek bir program nedeniyle saat 00.00 itibariyle bazı yolların araç trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada Denizciler Caddesi'nin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağın tamamının çift yönlü, Anafartalar Caddesi'nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi'ne gidiş istikametinin tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.