https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1081599373.html

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Uygulama gece başlıyor

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Uygulama gece başlıyor

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T22:12+0300

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türkiye

ankara

kapalı

yol

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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart Salı günü saat 13.30’da düzenlenecek bir program nedeniyle saat 00.00 itibariyle bazı yolların araç trafiğe kapatılacağını duyurdu.Açıklamada Denizciler Caddesi'nin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağın tamamının çift yönlü, Anafartalar Caddesi'nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi'ne gidiş istikametinin tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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ankara, kapalı, yol