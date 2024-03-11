https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-ego-otobusu-devrildi-16-yarali-bazilarinin-durumu-agir-1081593549.html

Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır

Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T17:07+0300

2024-03-11T17:07+0300

2024-03-11T17:28+0300

türkiye

ankara

ego

özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası

otobüs

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Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/temde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-ankara-yonu-trafige-kapatildi-1081485137.html

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ankara, ego, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası, otobüs