https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-ego-otobusu-devrildi-16-yarali-bazilarinin-durumu-agir-1081593549.html
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T17:07+0300
2024-03-11T17:07+0300
2024-03-11T17:28+0300
türkiye
ankara
ego
özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
otobüs
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Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/temde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-ankara-yonu-trafige-kapatildi-1081485137.html
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ankara, ego, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası, otobüs
ankara, ego, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası, otobüs
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır
17:07 11.03.2024 (güncellendi: 17:28 11.03.2024)
Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.