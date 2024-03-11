Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 16 kişinin yaralandığı belediye otobüsü kazasına ilişkin açıklama

"Yaralı vatandaşlarımızın durumu Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Kuruluşumuzca, kazayla ilgili inceleme ve diğer işlemler ivedilikle başlatılmış olup olayın yasal ve hukuki süreci de her aşamada hassasiyetle takip edilmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."