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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 16 kişinin yaralandığı belediye otobüsü kazasına ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 16 kişinin yaralandığı belediye otobüsü kazasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığını... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T23:42+0300
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BU 2080 plakalı otobüsün, Sincan ilçesi Temelli mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve 16 kişinin yaralandığı anımsatıldı.Olayın duyulmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü yetkililerinin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-ego-otobusu-devrildi-16-yarali-bazilarinin-durumu-agir-1081593549.html
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abb, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs
abb, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 16 kişinin yaralandığı belediye otobüsü kazasına ilişkin açıklama

23:42 11.03.2024
© AA / Abdullah GüçlüAnkara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsü şarampole devrildi
Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsü şarampole devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BU 2080 plakalı otobüsün, Sincan ilçesi Temelli mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve 16 kişinin yaralandığı anımsatıldı.
Olayın duyulmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü yetkililerinin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaralı vatandaşlarımızın durumu Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Kuruluşumuzca, kazayla ilgili inceleme ve diğer işlemler ivedilikle başlatılmış olup olayın yasal ve hukuki süreci de her aşamada hassasiyetle takip edilmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
TÜRKİYE
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı, bazılarının durumu ağır
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