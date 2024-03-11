Alperen Şengün'ün sakatlığı sonrası ünlü doktordan ilk açıklama

Şutu bloklamak isterken dizinde aşırı esneme oluşmuş gibi gözüküyor. Ancak diğer savunmacı, Alperen'in sağ üst baldırına temas ettiği için dizi normalden daha da esnemeye maruz kalmış. Hem dizi, hem de bileği konusunda endişeler mevcut.

Burada birkaç olasılık bulunuyor:

1) Dizde burkulma, zedelenme ile birlikte hiperekstensiyon. Bağlarda ve menisküste hasar olmaz, ideal durum bu olur, iki hafta kadar parkelerden uzak kalır.

2)Bir numaralı duruma benzer ancak ekstra olabilecek bir yaralanma da menisküs yırtığı olabilir. Tibial plato (uyluk ile kaval kemiklerinin eklemlendikleri düzlem) kırığı ihtimali mevcut olsa da, bu açıda pek mümkün gözükmüyor.

3) Hiperekstensiyonun büyüklüğüne göre, ön çapraz bağ yırtılması ihtimalini eleyemiyorum. Bu ihtimal oldukça zarar verici olup sezonu kapattığı anlamına gelir.

Bileğe gelecek olursak, bilek dış kenarında burkulma ihtimali olası görülüyor, muhtemelemen ikinci dereceden.