https://sputniknews.com.tr/20240311/almanya-disisleri-bakani-papanin-ukrayna-ihtilafinda-beyaz-bayrak-sozlerini-elestirdi-1081593207.html

Almanya Dışişleri Bakanı, Papa'nın Ukrayna ihtilafında ‘beyaz bayrak’ sözlerini eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı, Papa'nın Ukrayna ihtilafında ‘beyaz bayrak’ sözlerini eleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın stratejik yenilgiye uğratılması gerektiğini en fazla dile getirenlerden biri olan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, müzakere çağrısı yapan... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T16:46+0300

2024-03-11T16:46+0300

2024-03-11T16:46+0300

ukrayna krizi

papa francis

vatikan

almanya

annalena baerbock

ukrayna

kiev

barış müzakereleri

avrupa

rusya

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ARD televizyonunda katıldığı programda Papa'nın Ukrayna'ya yönelik, "Halkını düşünenlerin, beyaz bayrak çekme ve müzakere etme cesaretini gösterenler olduğuna inanıyorum" şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Bu zamanda bunu anlamıyorum. Barış görüşmeleri çağrısı yapanlarla birlikte Ukrayna'ya gidilmesi gerekir" dedi.Ukrayna ziyaretlerinde oradaki durumun vahametini gördüğünü anlatan Baerbock, "Bazı şeyleri ancak kendiniz gördüğünüzde anlayabileceğinize inanıyorum. Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklarla konuştuğumda şunu soruyorum: Papa nerede? Papa'nın bunlardan haberi olmalı" diye konuştu.Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatına son vermesini isteyenlere karşı çıkarak, "Eğer şimdi dayanışma ve güç göstermezsek o zaman barış olmayacak. Bu nedenle silah sevkiyatı da dahil olmak üzere kararlılık göstermeliyiz. Ukrayna'nın yanında durmalı ve kendisini savunabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" iddiasında bulundu.Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik sözleriPapa Francis, İsviçre Radyo Televizyonuna (RSI) verdiği özel röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak?" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html

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papa francis, vatikan, almanya, annalena baerbock, ukrayna, kiev, barış müzakereleri, avrupa, rusya