ABD’nin S-400 baskısını yorumlayan Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
09:51
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
10:37
3 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
12:10
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Vinç operatörü Çoban: “Kurslar sertifika satmak için medyayı manipüle ediyor. Öyle bir maaş yok!”
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin tek çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç: “Resim yapmak benim için varoluşsal bir şey”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:22
2 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
18:29
21 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
20:50
3 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
21:23
3 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
21:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
21:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
22:00
1 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
22:30
21 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
23:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türk cerrah tümörü ameliyatsız yok etmeyi başardı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20240311/abdnin-s-400-baskisini-yorumlayan-rus-uzman-turkiye-bagimsiz-bir-oyuncu-oldugunu-gosterdi-1081598591.html
ABD’nin S-400 baskısını yorumlayan Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
ABD’nin S-400 baskısını yorumlayan Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili Türkiye’ye sürekli olarak baskı yapmaya devam ettiğini söyleyen Rus uzman Yevstafyev, ancak Ankara’nın uzun... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T20:37+0300
2024-03-11T20:45+0300
görüş
f-35
s-400
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044709698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b92d8f4d256f2031627df1e9acbe818.jpg
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington ziyaretinde F-35’ler konusunun gündeme geldiğini dile getirerek, “S-400’ler hala çözüm bulmak istediğimiz bir sorun. Sorunu aşmak istiyoruz fakat henüz başarılı olamadık” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ve paraların geri alınacağını belirtti.Rus siyaset bilimci ve ABD uzmanı Dmitriy Yevsatfyev, Sputnik’e demecinde F-35 ve S-400 etrafındaki durumu değerlendirdi.Washington’un, Ankara’nın S-400 sistemlerine sahip olmasının gerçekten de uzun süredir çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Yevstafyev, “S-400 sistemleri gerçekten de ABD için rahatsız edici, temel taşı niteliğinde ve tek kelimeyle çok büyük bir sorun. Zira bir NATO müttefikinin hava savunma sisteminde kendilerinin (ABD’nin) kesinlikle hiçbir şekilde kontrol edemediği bir sisteme sahip olması ABD için kesinlikle kabul edilemez. Bu ABD’nin kesinlikle çekemediği bir durum ve onlar hiçbir şey olmamış gibi sakinleşmeyecek” diye konuştu.ABD’nin kendi çıkarlarını gözeterek Türkiye’yi ihtiyaç duyduğu tutuma ikna etmek için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğine, baskı yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Yevstafyev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, F-35 konusunda ise aslında Türkiye’nin artık ABD’den savaş uçağı teslim alacağını veya yatırdığı paraların geri döneceğine inanmadığını, ancak üretim programına dönme niyetinde olduğunu kaydetti.Yevstafyev, “Ankara, Washington’un yaklaşık bir buçuk milyar dolar iade etmesini ve bu projeye yatırım yapan Türk şirketlerinin zararını tazmin etmesini, ya da parça satın almaya devam etmesini talep ediyor. Ancak bu anlaşmazlıkta henüz ilerleme sağlanamadı. Sanırım Türkiye artık ne F-35’leri ne de paraları almayı umuyor, ama ne olursa olsun bu savaş uçaklarının üretiminin teknolojik döngüsüne geri dönmek istiyor. Zira bu savaş uçaklarının ekipman, elektronik sistemleri ve gövde elementlerinin önemli bir kısmını Türkiye üretiyordu. Paranın yanı sıra bu, Türkiye’nin askeri sanayi sektörünü iyi durumda tutmasına da imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-istihbaratindan-aciklama-kiev-kirima-yonelik-ciddi-bir-askeri-operasyona-mi-hazirlaniyor-1081594753.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044709698_31:0:679:486_1920x0_80_0_0_5b30154d3967c3bbf9ef48a01030c811.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
f-35, s-400, abd
f-35, s-400, abd

ABD’nin S-400 baskısını yorumlayan Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi

20:37 11.03.2024 (güncellendi: 20:45 11.03.2024)
© AAs-400
s-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AA
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili Türkiye’ye sürekli olarak baskı yapmaya devam ettiğini söyleyen Rus uzman Yevstafyev, ancak Ankara’nın uzun süredir bağımsız bir oyuncu olduğunu kanıtladığı için bu baskıların ABD için başarıyla sonuçlanmayacağını vurguladı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington ziyaretinde F-35’ler konusunun gündeme geldiğini dile getirerek, “S-400’ler hala çözüm bulmak istediğimiz bir sorun. Sorunu aşmak istiyoruz fakat henüz başarılı olamadık” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ve paraların geri alınacağını belirtti.
Rus siyaset bilimci ve ABD uzmanı Dmitriy Yevsatfyev, Sputnik’e demecinde F-35 ve S-400 etrafındaki durumu değerlendirdi.
Washington’un, Ankara’nın S-400 sistemlerine sahip olmasının gerçekten de uzun süredir çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Yevstafyev, “S-400 sistemleri gerçekten de ABD için rahatsız edici, temel taşı niteliğinde ve tek kelimeyle çok büyük bir sorun. Zira bir NATO müttefikinin hava savunma sisteminde kendilerinin (ABD’nin) kesinlikle hiçbir şekilde kontrol edemediği bir sisteme sahip olması ABD için kesinlikle kabul edilemez. Bu ABD’nin kesinlikle çekemediği bir durum ve onlar hiçbir şey olmamış gibi sakinleşmeyecek” diye konuştu.
ABD’nin kendi çıkarlarını gözeterek Türkiye’yi ihtiyaç duyduğu tutuma ikna etmek için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğine, baskı yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Yevstafyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’ye, bir NATO üyesi olduğu ve ortaklarına karşı yükümlülükleri olduğu bahanesiyle sürekli olarak baskı yapılıyor. Ancak Ankara uzun süredir bağımsız bir oyuncu olduğunu kanıtladığı için bu baskı başarı getirmeyecek. Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya devretmesi veya başka bir ülkeye satması pek mümkün görünmüyor.”
Rus uzman, F-35 konusunda ise aslında Türkiye’nin artık ABD’den savaş uçağı teslim alacağını veya yatırdığı paraların geri döneceğine inanmadığını, ancak üretim programına dönme niyetinde olduğunu kaydetti.
Yevstafyev, “Ankara, Washington’un yaklaşık bir buçuk milyar dolar iade etmesini ve bu projeye yatırım yapan Türk şirketlerinin zararını tazmin etmesini, ya da parça satın almaya devam etmesini talep ediyor. Ancak bu anlaşmazlıkta henüz ilerleme sağlanamadı. Sanırım Türkiye artık ne F-35’leri ne de paraları almayı umuyor, ama ne olursa olsun bu savaş uçaklarının üretiminin teknolojik döngüsüne geri dönmek istiyor. Zira bu savaş uçaklarının ekipman, elektronik sistemleri ve gövde elementlerinin önemli bir kısmını Türkiye üretiyordu. Paranın yanı sıra bu, Türkiye’nin askeri sanayi sektörünü iyi durumda tutmasına da imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna istihbaratından açıklama: Kiev, Kırım'a yönelik ciddi bir askeri operasyona mı hazırlanıyor?
17:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала