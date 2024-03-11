https://sputniknews.com.tr/20240311/abdnin-s-400-baskisini-yorumlayan-rus-uzman-turkiye-bagimsiz-bir-oyuncu-oldugunu-gosterdi-1081598591.html

ABD’nin S-400 baskısını yorumlayan Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi

ABD’nin S-400 baskısını yorumlayan Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili Türkiye’ye sürekli olarak baskı yapmaya devam ettiğini söyleyen Rus uzman Yevstafyev, ancak Ankara’nın uzun... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T20:37+0300

2024-03-11T20:37+0300

2024-03-11T20:45+0300

görüş

f-35

s-400

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044709698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b92d8f4d256f2031627df1e9acbe818.jpg

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington ziyaretinde F-35’ler konusunun gündeme geldiğini dile getirerek, “S-400’ler hala çözüm bulmak istediğimiz bir sorun. Sorunu aşmak istiyoruz fakat henüz başarılı olamadık” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ve paraların geri alınacağını belirtti.Rus siyaset bilimci ve ABD uzmanı Dmitriy Yevsatfyev, Sputnik’e demecinde F-35 ve S-400 etrafındaki durumu değerlendirdi.Washington’un, Ankara’nın S-400 sistemlerine sahip olmasının gerçekten de uzun süredir çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Yevstafyev, “S-400 sistemleri gerçekten de ABD için rahatsız edici, temel taşı niteliğinde ve tek kelimeyle çok büyük bir sorun. Zira bir NATO müttefikinin hava savunma sisteminde kendilerinin (ABD’nin) kesinlikle hiçbir şekilde kontrol edemediği bir sisteme sahip olması ABD için kesinlikle kabul edilemez. Bu ABD’nin kesinlikle çekemediği bir durum ve onlar hiçbir şey olmamış gibi sakinleşmeyecek” diye konuştu.ABD’nin kendi çıkarlarını gözeterek Türkiye’yi ihtiyaç duyduğu tutuma ikna etmek için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğine, baskı yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Yevstafyev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, F-35 konusunda ise aslında Türkiye’nin artık ABD’den savaş uçağı teslim alacağını veya yatırdığı paraların geri döneceğine inanmadığını, ancak üretim programına dönme niyetinde olduğunu kaydetti.Yevstafyev, “Ankara, Washington’un yaklaşık bir buçuk milyar dolar iade etmesini ve bu projeye yatırım yapan Türk şirketlerinin zararını tazmin etmesini, ya da parça satın almaya devam etmesini talep ediyor. Ancak bu anlaşmazlıkta henüz ilerleme sağlanamadı. Sanırım Türkiye artık ne F-35’leri ne de paraları almayı umuyor, ama ne olursa olsun bu savaş uçaklarının üretiminin teknolojik döngüsüne geri dönmek istiyor. Zira bu savaş uçaklarının ekipman, elektronik sistemleri ve gövde elementlerinin önemli bir kısmını Türkiye üretiyordu. Paranın yanı sıra bu, Türkiye’nin askeri sanayi sektörünü iyi durumda tutmasına da imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-istihbaratindan-aciklama-kiev-kirima-yonelik-ciddi-bir-askeri-operasyona-mi-hazirlaniyor-1081594753.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

f-35, s-400, abd