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AB, Ukrayna için savunma sanayi üretimini artırma peşinde
AB, Ukrayna için savunma sanayi üretimini artırma peşinde
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya desteği sürdürmek için savunma sanayi ve teknoloji... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T14:57+0300
2024-03-11T14:57+0300
savunma
josep borrell
avrupa birliği
savunma
savunma sanayi
silah
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
askeri yardım
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"Avrupa savunma sanayini güçlendirmenin zamanı geldi" başlıklı bir blog yazısı paylaşan Borrell, AB Komisyonunun, geçen hafta yeni bir Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi hazırladığını anımsatırken, Ukrayna'ya yeterli askeri desteği sağlamayı sürdürmek, stokları tamamlamak ve olası yeni tehditlerle yüzleşmek için savunma sanayisini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.Borrell, gergin bir jeopolitik ortam ortaya çıktığına işaret ederek, "Savunma sanayi ve teknoloji tabanımızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.Rusya-Ukrayna savaşının, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması konusundaki aciliyeti ortaya koyduğunu bildiren Borrell, Ukrayna'ya şimdiye kadar çoğunlukla mevcut stoklardan silah sağladıklarını anımsattı.‘İlk önceliğimiz mühimmat üretimini artırmak olmalı’Josep Borrell, "Ancak iki yıl süren yüksek yoğunluklu savaşın ardından mevcut stoklar tükendi ve çatışma stok savaşından üretim savaşına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.Stokları yenileyebilmek ve geleceğin daha çekişmeli bir jeopolitik ortamında ihtiyaç duyulabilecek savunma yeteneklerini geliştirebilmek için daha uzun vadeli bir vizyona geçmelerinin önemine dikkati çeken Borrell, ilk önceliğin mühimmat üretimini artırmak olması gerektiğini belirtti.Borrell, Avrupa savunma sanayinin savaşın başlangıcından bu yana üretim kapasitesini yüzde 50 artırdığını, bugün bu alanda sipariş ve finansman eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar yaşandığını anlattı.Mühimmat üretim kapasitesinin sorunun sadece bir kısmı olduğunu bildiren Borrell, "Savunma sanayi sektörünü geliştirmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.Borrell, Avrupa savunma sanayisinin yüzde 90'ının birkaç AB ülkesinde bulunduğunu, sektörün yıllık cirosunun 70 milyar euro olduğunu ve 500 bin kişi istihdam edildiğini hatırlattı.‘Ortak alımları ve önemli projeleri desteklememiz gerekiyor’Avrupa savunma sanayisinin AB ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığını bu nedenle ordularının kullandıkları silah ve teçhizatın çoğunu ithal ettiklerini ifade eden AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Savaşın başlaması ile Haziran 2023 arasında AB üyesi ülkelerin savunma alımlarının yüzde 78'i AB dışından yapıldı. Aynı zamanda Avrupa savunma sanayi, üretiminin yüzde 40 ile 50'sini AB dışı ülkelere ihraç ediyor" ifadesini kullandı.Borrell, "Avrupa'daki savunma sanayisini güçlendirmek istiyorsak üye ülkelerin birlikte çalışması hayati önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.AB ülkelerinin savunma planlamalarını ve satın almalarını yeterince koordine edemediklerine işaret eden Borrell, ortak alımları ve önemli projeleri desteklemeleri gerektiğini anlattı.Borrell, "Yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ile 2030 yılında ortak alımların payının yüzde 40 olmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.Avrupa savunma sanayisini desteklemek için 2027'ye kadar AB bütçesinden 1,5 milyar avro tahsis edeceklerini belirten Borrell, savunma sanayine yatırım için AB'nin ortak borçlanması konusunun tartışıldığını ve ortak borçlanmayı mantıklı bulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-avrupa-savas-ekonomisine-gecmeli-1081416332.html
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josep borrell, avrupa birliği, savunma, savunma sanayi, silah, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım
josep borrell, avrupa birliği, savunma, savunma sanayi, silah, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım

AB, Ukrayna için savunma sanayi üretimini artırma peşinde

14:57 11.03.2024
© AFP 2023 / JOHN THYSUkrayna AB Borrell
Ukrayna AB Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya desteği sürdürmek için savunma sanayi ve teknoloji tabanını güçlendirmeleri, üretimi artırmaları gerektiğini belirtti.
"Avrupa savunma sanayini güçlendirmenin zamanı geldi" başlıklı bir blog yazısı paylaşan Borrell, AB Komisyonunun, geçen hafta yeni bir Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi hazırladığını anımsatırken, Ukrayna'ya yeterli askeri desteği sağlamayı sürdürmek, stokları tamamlamak ve olası yeni tehditlerle yüzleşmek için savunma sanayisini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.
Borrell, gergin bir jeopolitik ortam ortaya çıktığına işaret ederek, "Savunma sanayi ve teknoloji tabanımızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması konusundaki aciliyeti ortaya koyduğunu bildiren Borrell, Ukrayna'ya şimdiye kadar çoğunlukla mevcut stoklardan silah sağladıklarını anımsattı.

‘İlk önceliğimiz mühimmat üretimini artırmak olmalı’

Josep Borrell, "Ancak iki yıl süren yüksek yoğunluklu savaşın ardından mevcut stoklar tükendi ve çatışma stok savaşından üretim savaşına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.
Stokları yenileyebilmek ve geleceğin daha çekişmeli bir jeopolitik ortamında ihtiyaç duyulabilecek savunma yeteneklerini geliştirebilmek için daha uzun vadeli bir vizyona geçmelerinin önemine dikkati çeken Borrell, ilk önceliğin mühimmat üretimini artırmak olması gerektiğini belirtti.
Borrell, Avrupa savunma sanayinin savaşın başlangıcından bu yana üretim kapasitesini yüzde 50 artırdığını, bugün bu alanda sipariş ve finansman eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar yaşandığını anlattı.
Mühimmat üretim kapasitesinin sorunun sadece bir kısmı olduğunu bildiren Borrell, "Savunma sanayi sektörünü geliştirmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Borrell, Avrupa savunma sanayisinin yüzde 90'ının birkaç AB ülkesinde bulunduğunu, sektörün yıllık cirosunun 70 milyar euro olduğunu ve 500 bin kişi istihdam edildiğini hatırlattı.

‘Ortak alımları ve önemli projeleri desteklememiz gerekiyor’

Avrupa savunma sanayisinin AB ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığını bu nedenle ordularının kullandıkları silah ve teçhizatın çoğunu ithal ettiklerini ifade eden AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Savaşın başlaması ile Haziran 2023 arasında AB üyesi ülkelerin savunma alımlarının yüzde 78'i AB dışından yapıldı. Aynı zamanda Avrupa savunma sanayi, üretiminin yüzde 40 ile 50'sini AB dışı ülkelere ihraç ediyor" ifadesini kullandı.
Borrell, "Avrupa'daki savunma sanayisini güçlendirmek istiyorsak üye ülkelerin birlikte çalışması hayati önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinin savunma planlamalarını ve satın almalarını yeterince koordine edemediklerine işaret eden Borrell, ortak alımları ve önemli projeleri desteklemeleri gerektiğini anlattı.
Borrell, "Yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ile 2030 yılında ortak alımların payının yüzde 40 olmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
Avrupa savunma sanayisini desteklemek için 2027'ye kadar AB bütçesinden 1,5 milyar avro tahsis edeceklerini belirten Borrell, savunma sanayine yatırım için AB'nin ortak borçlanması konusunun tartışıldığını ve ortak borçlanmayı mantıklı bulduğunu belirtti.
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