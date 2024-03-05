https://sputniknews.com.tr/20240305/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-avrupa-savas-ekonomisine-gecmeli-1081416332.html

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa savaş ekonomisine geçmeli

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa savaş ekonomisine geçmeli

Sputnik Türkiye

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Avrupa'nın savaş ekonomisine geçerek Ukrayna'ya gerekli tüm silahları sağlaması gerektiğini belirtti. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T20:59+0300

2024-03-05T20:59+0300

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ukrayna krizi

anders fogh rasmussen

abd

abd

donald trump

avrupa

ukrayna

ukrayna krizi

avrupa birliği

avrupa birliği

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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa ülkelerine Donald Trump'ın ABD başkanlığına olası dönüşüne karşı, savunma harcamalarını artırma ihtiyacı da dahil olmak üzere askeri ekonomiye geçiş çağrısı yaptı.İsviçre’de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung'a konuşan Rasmussen, “Avrupa savaş ekonomisine geçmeli ve Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu tüm silahları sağlamalı” dedi.AB ülkelerinin savunma ve güvenlik alanında ortak çalışmaları güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Rasmussen, “Avrupa Birliği bir savunma komiseri atamalı ve silah ve mühimmat üretme kapasitesini artırmalıdır” diye konuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki seçimleri kazanması ve Beyaz Saray’a geri dönmesinin NATO için bir ‘zorluk’ haline gelebileceğini savunan Rasmussen, “Liderliği altındaki ABD'nin ihmalkar NATO üyesi ülkelerin yardımına koşmayacağı yönündeki açıklamaları, NATO'nun karşılıklı askeri yardım maddesi olan 5. maddesine olan inancı zayıflatıyor. İfadeleri son derece tehlikeli” dedi.Aynı zamanda Trump'ın, ‘asla alamayacağı’ Kongre onayı olmadan ABD'nin ittifaktan çekildiğini açıklayamayacağını vurgulayan Rasmussen, "Ancak başkan olarak Trump, ABD'nin NATO üyeliğinin büyük önemini baltalayacak pek çok şey yapabilir. Örneğin, ittifakın zirvelerine katılmayabilir, NATO tatbikatlarını boykot edebilir veya bir çatışma durumunda yardıma asker göndermeyi reddedebilir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240221/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussenden-ukraynada-baris-formulu-nato-uyesi-yapalim-1080958711.html

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