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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-avrupa-savas-ekonomisine-gecmeli-1081416332.html
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa savaş ekonomisine geçmeli
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa savaş ekonomisine geçmeli
Sputnik Türkiye
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Avrupa'nın savaş ekonomisine geçerek Ukrayna'ya gerekli tüm silahları sağlaması gerektiğini belirtti. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T20:59+0300
2024-03-05T20:59+0300
ukrayna krizi
anders fogh rasmussen
abd
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ukrayna krizi
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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa ülkelerine Donald Trump'ın ABD başkanlığına olası dönüşüne karşı, savunma harcamalarını artırma ihtiyacı da dahil olmak üzere askeri ekonomiye geçiş çağrısı yaptı.İsviçre’de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung'a konuşan Rasmussen, “Avrupa savaş ekonomisine geçmeli ve Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu tüm silahları sağlamalı” dedi.AB ülkelerinin savunma ve güvenlik alanında ortak çalışmaları güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Rasmussen, “Avrupa Birliği bir savunma komiseri atamalı ve silah ve mühimmat üretme kapasitesini artırmalıdır” diye konuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki seçimleri kazanması ve Beyaz Saray’a geri dönmesinin NATO için bir ‘zorluk’ haline gelebileceğini savunan Rasmussen, “Liderliği altındaki ABD'nin ihmalkar NATO üyesi ülkelerin yardımına koşmayacağı yönündeki açıklamaları, NATO'nun karşılıklı askeri yardım maddesi olan 5. maddesine olan inancı zayıflatıyor. İfadeleri son derece tehlikeli” dedi.Aynı zamanda Trump'ın, ‘asla alamayacağı’ Kongre onayı olmadan ABD'nin ittifaktan çekildiğini açıklayamayacağını vurgulayan Rasmussen, "Ancak başkan olarak Trump, ABD'nin NATO üyeliğinin büyük önemini baltalayacak pek çok şey yapabilir. Örneğin, ittifakın zirvelerine katılmayabilir, NATO tatbikatlarını boykot edebilir veya bir çatışma durumunda yardıma asker göndermeyi reddedebilir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussenden-ukraynada-baris-formulu-nato-uyesi-yapalim-1080958711.html
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anders fogh rasmussen, abd, abd, donald trump, avrupa, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, avrupa birliği
anders fogh rasmussen, abd, abd, donald trump, avrupa, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, avrupa birliği

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa savaş ekonomisine geçmeli

20:59 05.03.2024
© AP PhotoAnders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AP Photo
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Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Avrupa'nın savaş ekonomisine geçerek Ukrayna'ya gerekli tüm silahları sağlaması gerektiğini belirtti.
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa ülkelerine Donald Trump'ın ABD başkanlığına olası dönüşüne karşı, savunma harcamalarını artırma ihtiyacı da dahil olmak üzere askeri ekonomiye geçiş çağrısı yaptı.
İsviçre’de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung'a konuşan Rasmussen, “Avrupa savaş ekonomisine geçmeli ve Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu tüm silahları sağlamalı” dedi.
AB ülkelerinin savunma ve güvenlik alanında ortak çalışmaları güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Rasmussen, “Avrupa Birliği bir savunma komiseri atamalı ve silah ve mühimmat üretme kapasitesini artırmalıdır” diye konuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki seçimleri kazanması ve Beyaz Saray’a geri dönmesinin NATO için bir ‘zorluk’ haline gelebileceğini savunan Rasmussen, “Liderliği altındaki ABD'nin ihmalkar NATO üyesi ülkelerin yardımına koşmayacağı yönündeki açıklamaları, NATO'nun karşılıklı askeri yardım maddesi olan 5. maddesine olan inancı zayıflatıyor. İfadeleri son derece tehlikeli” dedi.
Aynı zamanda Trump'ın, ‘asla alamayacağı’ Kongre onayı olmadan ABD'nin ittifaktan çekildiğini açıklayamayacağını vurgulayan Rasmussen, "Ancak başkan olarak Trump, ABD'nin NATO üyeliğinin büyük önemini baltalayacak pek çok şey yapabilir. Örneğin, ittifakın zirvelerine katılmayabilir, NATO tatbikatlarını boykot edebilir veya bir çatışma durumunda yardıma asker göndermeyi reddedebilir” ifadelerini kullandı.
eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
Ukrayna krizi
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen’den Ukrayna’da barış formülü: NATO üyesi yapalım
21 Şubat, 14:11
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