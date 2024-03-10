https://sputniknews.com.tr/20240310/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1081564809.html

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Pazar günü ülkenin batısı güneşli, doğusunda yağış sürecek. Yeni haftada ise lodosla sıcaklık 6 ila 10 derece artacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T17:25+0300

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Beş büyük kentte de hava güneşli, İstanbul 14, Ankara 10, İzmir 18, Bursa 15, Antalya 21 derece. Pazartesi hava açık ve daha ılık olacak.Marmara güneşli, rüzgar hafif esiyor, sıcaklık 14-15 derece. Pazartesi ise 20 dereceye yaklaşacak.İç Anadolu'da sıcaklık yükseliyor mu?İç Anadolu'da yağışlar kesiliyor ancak hava hala soğuk, ayaz var. Eskişehir 11, Sivas 5, Kayseri 7 derece. Gece sıcaklığı sıfırın altında. Salı günü ise belirgin ısınma bekleniyor.Ege'de bahar havasıEge bölgesinde güneş bol, rüzgar hafif Muğla 18, Manisa 17, Afyon 11, Bodrum 19 derece. Pazartesi ve salı bahar havası geliyor. Sıcaklık 20 dereceyi aşacakGüneyde Adana-Güneydoğu arasında yağmurlar şiddetini azaltıyor, aralıklı ve daha hafiAdana 20, Mersin 18, Kahramanmaraş ve Gaziantep 15, Diyarbakır yağmurlu 13 derece. Pazartesi daha güneşli bir gün.

https://sputniknews.com.tr/20240304/meteorolojiden-buyuksehirlere-yeni-alarm-sali-saganak-persembe-kar-geliyor-8-ile-risk-uyarisi-1081332988.html

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