https://sputniknews.com.tr/20240310/vatikandan-papanin-ukrayna-ihtilafinda-beyaz-bayrak-sozleri-sonrasi-zorunlu-aciklama-1081558173.html
Vatikan’dan, Papa'nın Ukrayna ihtilafında ‘beyaz bayrak’ sözleri sonrası zorunlu açıklama
Vatikan’dan, Papa'nın Ukrayna ihtilafında ‘beyaz bayrak’ sözleri sonrası zorunlu açıklama
Sputnik Türkiye
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis’in, ‘Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın beyaz bayrağı kaldırma cesaretini... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T14:16+0300
2024-03-10T14:16+0300
2024-03-10T14:16+0300
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Papa Francis’in beyaz bayraktan bahsederken Ukrayna'nın teslim olması gerektiğini ima etmediğini söyleyen Bruni, “Papa, önerdiği beyaz bayrak sembolünü, müzakereler yoluyla elde edilen bir ateşkes olan çatışmaların durdurulmasını ifade etmek için kullandı” dedi.Röportajın başka bir yerinde Papa Francis’in “Müzakere asla teslimiyet değildir” ifadesi kullandığını hatırlatan Bruni'ye göre Papa, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için diplomatik bir çözüm umuyor.Papa daha önce İsviçre yayın kuruluşu RSI'ya verdiği bir mülakatta Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın kendisinde ‘beyaz bayrak çekebilme’ ve müzakereleri kabul etme cesaretini bulması gerektiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html
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papa francis, vatikan, ukrayna, rusya, barış, barış görüşmeleri, beyaz bayrak, avrupa
papa francis, vatikan, ukrayna, rusya, barış, barış görüşmeleri, beyaz bayrak, avrupa
Vatikan’dan, Papa'nın Ukrayna ihtilafında ‘beyaz bayrak’ sözleri sonrası zorunlu açıklama
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis’in, ‘Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın beyaz bayrağı kaldırma cesaretini göstermesi gerektiği’ sözlerine açıklık getirmek zorunda kaldı.
Papa Francis’in beyaz bayraktan bahsederken Ukrayna'nın teslim olması gerektiğini ima etmediğini söyleyen Bruni, “Papa, önerdiği beyaz bayrak sembolünü, müzakereler yoluyla elde edilen bir ateşkes olan çatışmaların durdurulmasını ifade etmek için kullandı” dedi.
Röportajın başka bir yerinde Papa Francis’in “Müzakere asla teslimiyet değildir” ifadesi kullandığını hatırlatan Bruni'ye göre Papa, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için diplomatik bir çözüm umuyor.
Papa daha önce İsviçre yayın kuruluşu RSI'ya verdiği bir mülakatta Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın kendisinde ‘beyaz bayrak çekebilme’ ve müzakereleri kabul etme cesaretini bulması gerektiğini söylemişti.