https://sputniknews.com.tr/20240310/umit-ozdag-parti-icinde-kavga-edenlere-kizdi-terbiyesiz-adamlar-afganistandan-mi-geldiniz-1081549334.html
Ümit Özdağ, parti içinde kavga edenlere kızdı: 'Terbiyesiz adamlar, Afganistan'dan mı geldiniz'
Ümit Özdağ, parti içinde kavga edenlere kızdı: 'Terbiyesiz adamlar, Afganistan'dan mı geldiniz'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi aday tanıtım toplantısında Ümit Özdağ, partililerin kendi aralarında kavga etmesine sinirlenerek, "Terbiyesiz adamlar, Afganistan'dan mı... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'nde Zafer Partisi aday tanıtım toplantısına giden Ümit Özdağ'ın ziyareti sırasında partililer arasında kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, "Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri" şeklinde tepki gösterdi.Kavganın Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz'un konuşması sırasında bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği aktarılırken, sinirle yerinden kalkan Ümit Özdağ'ın kavgayı yatıştırması ardından partililerin tekrar Bozkurt Ümit sloganlarıyla salona girdiği belirtildi. 'Terbiyesiz adamlar'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kavga eden partililere şunları söyledi:
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Ümit Özdağ, parti içinde kavga edenlere kızdı: 'Terbiyesiz adamlar, Afganistan'dan mı geldiniz'
00:04 10.03.2024 (güncellendi: 00:16 10.03.2024)
Zafer Partisi aday tanıtım toplantısında Ümit Özdağ, partililerin kendi aralarında kavga etmesine sinirlenerek, "Terbiyesiz adamlar, Afganistan'dan mı geldiniz" şeklinde tepki gösterdi.
Kocaeli'nde Zafer Partisi aday tanıtım toplantısına giden Ümit Özdağ'ın ziyareti sırasında partililer arasında kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, "Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri" şeklinde tepki gösterdi.
Kavganın Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz'un konuşması sırasında bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği aktarılırken, sinirle yerinden kalkan Ümit Özdağ'ın kavgayı yatıştırması ardından partililerin tekrar Bozkurt Ümit sloganlarıyla salona girdiği belirtildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kavga eden partililere şunları söyledi:
“Ne yapıyorsunuz siz, hepiniz susun, oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin, bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye, konuşacağım beni dinleyeceksiniz."