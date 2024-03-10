https://sputniknews.com.tr/20240310/uluslararasi-uzay-istasyonunun-komutasi-rus-kozmonot-kononenkoya-gecti-1081568858.html
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun komutası Rus kozmonot Kononenko’ya geçti
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun komutası Rus kozmonot Kononenko’ya geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Oleg Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yeni komutanı oldu. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T21:04+0300
2024-03-10T21:04+0300
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İstasyonun komutası, 26 Eylül 2023’ten bu yana komutan olarak görev yapan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen tarafından Rus kozmonot Kononenko’ya devredildi. Devir teslim töreni NASA tarafından yayınlandı.Mogensen, “Oleg, artık uzayda bin güne çıkan yoldasın. Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda muhtemelen senden daha deneyimli kimse yoktur. Bu nedenle anahtarı, en uygun ellere teslim ediyorum” diye konuştu.Danimarkalı astronot tören sırasında istasyonun sembolik anahtarını Rus meslektaşına teslim etti ve ardından mürettebat geleneksel olarak zil çaldı.Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kononenko, UUİ’nin komutasını eylül sonuna kadar yürütecek. Rus kozmonot 4 Şubat’ta (878 gün yörüngede kalan) önceki şampiyon Gennadiy Padalka’yı geride bırakarak uzayda geçirilen toplam zaman rekorunun sahibi oldu.Rus kozmonotun dünyaya döndüğü zaman toplam uzayda kalış süresi bin 110 güne ulaşmış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240228/roscosmos-uuinin-rus-bolumunde-hava-sizintisi-tespit-edildi-1081197522.html
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun komutası Rus kozmonot Kononenko’ya geçti
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Oleg Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yeni komutanı oldu.
İstasyonun komutası, 26 Eylül 2023’ten bu yana komutan olarak görev yapan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen tarafından Rus kozmonot Kononenko’ya devredildi. Devir teslim töreni NASA tarafından yayınlandı.
Mogensen, “Oleg, artık uzayda bin güne çıkan yoldasın. Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda muhtemelen senden daha deneyimli kimse yoktur. Bu nedenle anahtarı, en uygun ellere teslim ediyorum” diye konuştu.
Danimarkalı astronot tören sırasında istasyonun sembolik anahtarını Rus meslektaşına teslim etti ve ardından mürettebat geleneksel olarak zil çaldı.
Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kononenko, UUİ’nin komutasını eylül sonuna kadar yürütecek. Rus kozmonot 4 Şubat’ta (878 gün yörüngede kalan) önceki şampiyon Gennadiy Padalka’yı geride bırakarak uzayda geçirilen toplam zaman rekorunun sahibi oldu.
Rus kozmonotun dünyaya döndüğü zaman toplam uzayda kalış süresi bin 110 güne ulaşmış olacak.