https://sputniknews.com.tr/20240228/roscosmos-uuinin-rus-bolumunde-hava-sizintisi-tespit-edildi-1081197522.html
Roscosmos: UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildi
Roscosmos: UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatının istasyonun Rus bölümünde hava sızıntısı tespit ettiğini duyurdu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T23:09+0300
2024-02-28T23:09+0300
2024-02-28T23:09+0300
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rusya federal uzay ajansı roscosmos
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) hava kaçağı tespit edildiği belirtildi..Roscosmos’tan yapılan açıklamada, uzmanların UUİ’de hava sızıntısı tespit ettiğini, mürettebatın ve istasyonun tehlikede olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Gerçekten de uzmanlar UUİ’de bazen hava sızıntısı tespit ediyor. Mürettebat olası sızıntıları bulmak ve nedenlerini ortadan kaldırmak için düzenli olarak çalışmalar yürütüyor ve istasyondan alınan veriler her zamanki gibi analiz için uzmanlara iletiliyor” denildi.Sızıntı nedeniyle mürettebatın ve istasyonun tehlikede olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Daha önce bildirildiği gibi, istasyonun konstrüksiyonunun eskimesi ve gemide sürekli artan onarım ve restorasyon ihtiyacı, mürettebatın önemli miktarda zamanını alıyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce NASA, UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/nasa-dogruladi-marsta-antik-gol-bulundu--1080097454.html
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roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
Roscosmos: UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildi
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatının istasyonun Rus bölümünde hava sızıntısı tespit ettiğini duyurdu.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) hava kaçağı tespit edildiği belirtildi..
Roscosmos’tan yapılan açıklamada, uzmanların UUİ’de hava sızıntısı tespit ettiğini, mürettebatın ve istasyonun tehlikede olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Gerçekten de uzmanlar UUİ’de bazen hava sızıntısı tespit ediyor. Mürettebat olası sızıntıları bulmak ve nedenlerini ortadan kaldırmak için düzenli olarak çalışmalar yürütüyor ve istasyondan alınan veriler her zamanki gibi analiz için uzmanlara iletiliyor” denildi.
Sızıntı nedeniyle mürettebatın ve istasyonun tehlikede olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Daha önce bildirildiği gibi, istasyonun konstrüksiyonunun eskimesi ve gemide sürekli artan onarım ve restorasyon ihtiyacı, mürettebatın önemli miktarda zamanını alıyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce NASA, UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildiğini bildirmişti.