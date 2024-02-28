https://sputniknews.com.tr/20240228/roscosmos-uuinin-rus-bolumunde-hava-sizintisi-tespit-edildi-1081197522.html

Roscosmos: UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildi

Roscosmos: UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatının istasyonun Rus bölümünde hava sızıntısı tespit ettiğini duyurdu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T23:09+0300

2024-02-28T23:09+0300

2024-02-28T23:09+0300

dünya

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rusya federal uzay ajansı roscosmos

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) hava kaçağı tespit edildiği belirtildi..Roscosmos’tan yapılan açıklamada, uzmanların UUİ’de hava sızıntısı tespit ettiğini, mürettebatın ve istasyonun tehlikede olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Gerçekten de uzmanlar UUİ’de bazen hava sızıntısı tespit ediyor. Mürettebat olası sızıntıları bulmak ve nedenlerini ortadan kaldırmak için düzenli olarak çalışmalar yürütüyor ve istasyondan alınan veriler her zamanki gibi analiz için uzmanlara iletiliyor” denildi.Sızıntı nedeniyle mürettebatın ve istasyonun tehlikede olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Daha önce bildirildiği gibi, istasyonun konstrüksiyonunun eskimesi ve gemide sürekli artan onarım ve restorasyon ihtiyacı, mürettebatın önemli miktarda zamanını alıyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce NASA, UUİ’nin Rus bölümünde hava sızıntısı tespit edildiğini bildirmişti.

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