https://sputniknews.com.tr/20240127/nasa-dogruladi-marsta-antik-gol-bulundu--1080097454.html

NASA doğruladı: Mars'ta antik göl bulundu

NASA doğruladı: Mars'ta antik göl bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance keşif aracının, Mars'ta "Jezero Krateri" adı verilen... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T14:39+0300

2024-01-27T14:39+0300

2024-01-27T14:39+0300

yaşam

uzay

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mars

göl

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NASA'nın internet sitesindeki habere göre, robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi.Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.Jezero Krateri 45 kilometre genişliğinde olup Mars ekvatorunun kuzeyindeki "Isidis Planitia" adı verilen düz bir ovanın batısında yer alıyor

https://sputniknews.com.tr/20240123/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydin-gozunu-uzaya-dikti-mars-kolonisine-katilirim-1079929122.html

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