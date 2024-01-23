https://sputniknews.com.tr/20240123/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydin-gozunu-uzaya-dikti-mars-kolonisine-katilirim-1079929122.html

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gözünü uzaya dikti: 'Mars kolonisine katılırım'

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gözünü uzaya dikti: 'Mars kolonisine katılırım'

Yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilen "Çiftlik Bank" davasının baş sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T07:09+0300

2024-01-23T07:09+0300

2024-01-23T07:09+0300

türkiye

tosuncuk

mehmet aydın

hapis

çiftlik bank

dolandırıcılık

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Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu ve hapishanedeki son halini gösteren bir fotoğraf gönderdi.Oda Tv'ye konuşan Aydın, hapishanede günlerinin nasıl geçtiğini şöyle anlattı: 'Esef duyarım'Aydın'a açıklamaları sırasında Seçil Erzan olayı da soruldu. Aydın, bu konuda şöyle konuştu: 'Keşke hiç evlenmeseydim'Aydın, "2,5 yıldır cezaevindesiniz. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu işlere girmeseydim diyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, evlendiği için pişman olduğunu söyledi. Aydın,bir kadına yüzük aldığını, evlenme teklifi geri çevrilince, yeni tanıştığı bir kadına evlilik teklif ettiğini anlattı. Aydın, "Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim." dedi.Mars kolonisi fikriAydın açıklamaları sırasında, hapishane sonrası neler planladığını da anlattı. Ne zaman çıkacağını bilmediğini belirten Aydın, "Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. " dedi.'E-ticaret bildiğim iş'Aydın, Mars seyahatı dışında ticarete de ilgi duyuyor. Aydın, şöyle konuştu:

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tosuncuk, mehmet aydın, hapis, çiftlik bank, dolandırıcılık