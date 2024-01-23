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https://sputniknews.com.tr/20240123/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydin-gozunu-uzaya-dikti-mars-kolonisine-katilirim-1079929122.html
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gözünü uzaya dikti: 'Mars kolonisine katılırım'
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gözünü uzaya dikti: 'Mars kolonisine katılırım'
Yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilen "Çiftlik Bank" davasının baş sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T07:09+0300
2024-01-23T07:09+0300
türkiye
tosuncuk
mehmet aydın
hapis
çiftlik bank
dolandırıcılık
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Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu ve hapishanedeki son halini gösteren bir fotoğraf gönderdi.Oda Tv'ye konuşan Aydın, hapishanede günlerinin nasıl geçtiğini şöyle anlattı: 'Esef duyarım'Aydın'a açıklamaları sırasında Seçil Erzan olayı da soruldu. Aydın, bu konuda şöyle konuştu: 'Keşke hiç evlenmeseydim'Aydın, "2,5 yıldır cezaevindesiniz. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu işlere girmeseydim diyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, evlendiği için pişman olduğunu söyledi. Aydın,bir kadına yüzük aldığını, evlenme teklifi geri çevrilince, yeni tanıştığı bir kadına evlilik teklif ettiğini anlattı. Aydın, "Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim." dedi.Mars kolonisi fikriAydın açıklamaları sırasında, hapishane sonrası neler planladığını da anlattı. Ne zaman çıkacağını bilmediğini belirten Aydın, "Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. " dedi.'E-ticaret bildiğim iş'Aydın, Mars seyahatı dışında ticarete de ilgi duyuyor. Aydın, şöyle konuştu:
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tosuncuk, mehmet aydın, hapis, çiftlik bank, dolandırıcılık
tosuncuk, mehmet aydın, hapis, çiftlik bank, dolandırıcılık

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gözünü uzaya dikti: 'Mars kolonisine katılırım'

07:09 23.01.2024
© AAÇiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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Yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilen "Çiftlik Bank" davasının baş sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu. 29 aydır cezaevinde olan Aydın, "Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. O yaştan sonra dünya çekilmez" dedi.
Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu ve hapishanedeki son halini gösteren bir fotoğraf gönderdi.
Oda Tv'ye konuşan Aydın, hapishanede günlerinin nasıl geçtiğini şöyle anlattı:
"29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var. Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum."

'Esef duyarım'

Aydın'a açıklamaları sırasında Seçil Erzan olayı da soruldu. Aydın, bu konuda şöyle konuştu:
"O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz.Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık. Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk.... Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım."

'Keşke hiç evlenmeseydim'

Aydın, "2,5 yıldır cezaevindesiniz. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu işlere girmeseydim diyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, evlendiği için pişman olduğunu söyledi. Aydın,bir kadına yüzük aldığını, evlenme teklifi geri çevrilince, yeni tanıştığı bir kadına evlilik teklif ettiğini anlattı. Aydın, "Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim." dedi.

Mars kolonisi fikri

Aydın açıklamaları sırasında, hapishane sonrası neler planladığını da anlattı. Ne zaman çıkacağını bilmediğini belirten Aydın, "Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. " dedi.

'E-ticaret bildiğim iş'

Aydın, Mars seyahatı dışında ticarete de ilgi duyuyor. Aydın, şöyle konuştu:

"Daha erken çıkarsam ölmeden önce yapılacaklar listem var. 100 maddeden oluşuyor. Onları yapmak için çabalarım. Bu saatten sonra başka iş güç düşünecek halim kalmadı. İlle de bir iş yapacak olursam bildiğim işi yapar, e-ticaretle uğraşırdım."

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