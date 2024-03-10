https://sputniknews.com.tr/20240310/turkiyede-yasal-kalis-hakki-olmayan-yabancilara-sahte-belge-duzenleyen-25-supheli-yakalandi--1081553051.html

Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belge düzenleyen 25 şüpheli yakalandı

Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belge düzenleyen 25 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T10:07+0300

2024-03-10T10:07+0300

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya üzerinden 'Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen' şahıslara yönelik operasyon yapıldığını ve operasyonda 25 kişinin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1’i Doktor, 3’ü Noter görevlisi, 5’i danışmanlık şirketi sahibi ve 1’i Posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "KALKAN-14" operasyonlarında yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğizİstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne, İl Göç İdaresi’nin yaptığı bildirim sonucu yapılan incelemelerde; yabancı vatandaşların, insani veya kısa dönem ikamet belgesi başvurularında ibraz ettikleri; kira kontratları, doktor raporları, faturalar ve diğer muhtelif evrakların usulsüz veya sahte olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine “Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına sahip insanların bulunduğu şüphelilerin, örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde, sahte belgeler düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonları düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

https://sputniknews.com.tr/20240310/yerlikaya-pes-pese-duyurdu-organize-suc-orgutu-cokertildi-isid-operasyonunda-33-kisi-yakalandi-1081552722.html

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