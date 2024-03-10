https://sputniknews.com.tr/20240310/tokyoda-ramazan-ayinin-ilk-teravih-namazi-kilindi-1081567668.html
Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Sputnik Türkiye
Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde bir araya gelerek kıldı. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T19:20+0300
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Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Müslümanlar için de başladı. Tokyo Camii'nde gerçekleştirilen ilk teravih namazı, İmam Hatip Adem Levent'in önderliğinde icra edildi. Levent, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca Tokyo Camii'nin yoğun ilgi gördüğünü ve teravih namazlarına Türk ve diğer Müslüman ülkelerden gelen vatandaşların katıldığını belirtti. Tokyo Camii'nin her gün iftar öncesinde mukabele programı düzenlediğini ve iftarlarını binlerce kardeşleriyle birlikte açtıklarını söyledi.'Filistin halkıylayız'Levent ayrıca, Ramazan boyunca dualarının Filistin halkıyla olduğunu vurgulayarak, zulüm altında olan kardeşlerine maddi ve manevi destek sağlamaya çalışacaklarını ifade etti. Tokyo Camii'ne ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlar arasında Şükrü Çetiz ve ABD'den ziyarete gelen Moneir Elouarti gibi isimler de yer aldı. Çetiz, bu heyecanı diğer Müslümanlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, Elouarti ise Müslüman kardeşleriyle birlikte ibadet etmek için Tokyo Camii'ne geldiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-saka-gibi-olay-iki-pilotta-uyuyakaldi-ucak-rotadan-cikti--1081564993.html
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ramazan, filistin, israil-filistin, japonya, tokyo, cami, islam
ramazan, filistin, israil-filistin, japonya, tokyo, cami, islam
Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
19:20 10.03.2024 (güncellendi: 19:38 10.03.2024)
Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde bir araya gelerek kıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Müslümanlar için de başladı. Tokyo Camii'nde gerçekleştirilen ilk teravih namazı, İmam Hatip Adem Levent'in önderliğinde icra edildi.
Levent, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca Tokyo Camii'nin yoğun ilgi gördüğünü ve teravih namazlarına Türk ve diğer Müslüman ülkelerden gelen vatandaşların katıldığını belirtti. Tokyo Camii'nin her gün iftar öncesinde mukabele programı düzenlediğini ve iftarlarını binlerce kardeşleriyle birlikte açtıklarını söyledi.
Levent ayrıca, Ramazan boyunca dualarının Filistin halkıyla olduğunu vurgulayarak, zulüm altında olan kardeşlerine maddi ve manevi destek sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.
Tokyo Camii'ne ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlar arasında Şükrü Çetiz ve ABD'den ziyarete gelen Moneir Elouarti gibi isimler de yer aldı. Çetiz, bu heyecanı diğer Müslümanlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, Elouarti ise Müslüman kardeşleriyle birlikte ibadet etmek için Tokyo Camii'ne geldiğini ifade etti.