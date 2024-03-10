https://sputniknews.com.tr/20240310/rus-hava-savunmasi-130-ukrayna-ihasini-dusurdu-1081561591.html

Rus hava savunması 130 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Rus hava savunması 130 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin son 24 saat içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait toplam 130 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T15:44+0300

2024-03-10T15:44+0300

2024-03-10T15:44+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

askeri operasyon

donetsk

lugansk

avdeyevka

kupyansk

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait 3 roketi düşürdüğü kaydedilirken, ayrıca, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Privolye, Kremennaya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandrovka, Yasinovataya, Verhnetoretskoye, Stepnoye, Maryanovka yerleşim noktalarıyla birlikte Zaporojye bölgesinin Novoye, Trudovoye, Novoprokopovka ve Lyubimovka yerleşim noktaları da dahil olmak üzere toplamda 130 Ukrayna insansız hava aracının imha ettiği belirtildi.Ukrayna birliklerinin Avdeyevka yönünde gün içinde 310 kadar askerini kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bu istikamette aktif ve tutarlı bir şekilde hareket eden Merkez Kuvvetler Grubu birimlerinin daha avantajlı hat ve pozisyonları ele geçirdiğinin altını çizdi.Bakanlık, Donetsk yönündeki Rus birliklerinin de cephe hattı boyunca daha elverişli hatları ele geçirdiğini duyururken, Ukrayna ordusunun iki mühimmat deposunun imha edildiğini, Ukrayna tarafının kayıplarının 280 asker sayısına ulaştığını aktardı.Ukrayna birliklerinin Kupyansk yönünde gün içinde yaklaşık 110 askerini kaybettiği de belirtildi.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 577 savaş uçağı, 267 helikopter, 14 bin 985 İHA, 484 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 420 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarla birlikte bin 235 çoklu roketatar, 8 bin 350 sahra topçu silahı ve havan topu ile 19 bin 572 adet özel askeri aracın imha edildiği eklendi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, avdeyevka, kupyansk, insansız hava aracı (iha)