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https://sputniknews.com.tr/20240310/portekizde-erken-genel-secim-oy-kullanma-basladi-sag-sol-ve-eski-bir-futbol-yorumcusu-yarisiyor-1081556902.html
Portekiz'de genel seçimde oy kullanma başladı: Sağ, sol ve eski bir futbol yorumcusu yarışıyor
Portekiz'de genel seçimde oy kullanma başladı: Sağ, sol ve eski bir futbol yorumcusu yarışıyor
Sputnik Türkiye
Portekizliler bugün yeni parlamentoyu ve hükümeti kurmak için sandık başına gidiyor. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T12:54+0300
2024-03-10T12:58+0300
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Portekizliler, erken seçime gidiyor. Oy verme işlemleri yerel saat ile 08:00 ile 22:00 arasında süreceği belirtilirken, 10 milyondan fazla vatandaş seçimlere katılacak. 230 milletvekilinin seçileceği parlamentoda, 15 parti ve üç koalisyon yer alıyor. Son dönemdeki sağ partilerinin yükselişi Portekiz'de de sürerken, sağcıların Luis Montenegro liderliğindeki kurduğu Demokratik İttifak ile iktidardaki Sosyalist Parti'nin yarışması bekleniyor. Üçüncü sırada ise 'aşırı sağcı' olarak nitelendirilen 'Yeter' Partisi yer alması bekleniyor. Anketler, sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) liderliğindeki Demokratik İttifak'ın (AD), Hristiyan Demokratlar (CSD) ile olan koalisyonunun seçimleri kıl payı da olsa kazanacağını gösteriyor. PSD Başkanı Luis Montenegro'nun önderliğindeki AD'nin yüzde 28-32, eski Başbakan Antonio Costa'nın yerine Aralık 2023'te Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos ile seçimlere katılan PS'nin ise yüzde 24-29 aralığında oy alması bekleniyor.Ancak, ne AD ne de PS'nin Meclis'teki 116 sandalyelik çoğunluğu elde edemeyeceği ve azınlık ya da koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğu öngörülüyor.Eski futbol yorumcusunun partisinin performansı merak ediliyorÖzellikle, son 5 yılda siyasi sahneye giren aşırı sağcı Chega partisinin performansı merak ediliyor. Eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğindeki Chega'nın, 2019'daki tek milletvekiliyle başladığı yolculuğun bugünkü seçimlerde 35'e kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.Portekiz halkı, son 9 yıldır iktidarda olan eski Başbakan Antonio Costa'nın çevresindeki yolsuzluk iddialarından dolayı Kasım 2023'te istifası sonrasında siyasi arenada değişiklikler bekliyor. Konut sorunu, sağlık sektöründeki aksamalar, düşük maaşlar, eğitim ve göçmen konuları gibi temel sorunlara çözüm getirilmesini talep ediyor.Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, halkı sandığa gitmeye çağırarak, "Halkın iradesinin yerini hiçbir şey alamaz." şeklinde konuştu.
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portekiz, seçim, erken seçim, genel seçim, parlamento, sağ, aşırı sağ, sol, sol parti, sosyalist parti, sosyalist, demokratik sosyalist parti (dps)
portekiz, seçim, erken seçim, genel seçim, parlamento, sağ, aşırı sağ, sol, sol parti, sosyalist parti, sosyalist, demokratik sosyalist parti (dps)

Portekiz'de genel seçimde oy kullanma başladı: Sağ, sol ve eski bir futbol yorumcusu yarışıyor

12:54 10.03.2024 (güncellendi: 12:58 10.03.2024)
© AFP 2023Portekiz parlamentosu
Portekiz parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023
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Portekizliler bugün yeni parlamentoyu ve hükümeti kurmak için sandık başına gidiyor.
Portekizliler, erken seçime gidiyor. Oy verme işlemleri yerel saat ile 08:00 ile 22:00 arasında süreceği belirtilirken, 10 milyondan fazla vatandaş seçimlere katılacak. 230 milletvekilinin seçileceği parlamentoda, 15 parti ve üç koalisyon yer alıyor.
Son dönemdeki sağ partilerinin yükselişi Portekiz'de de sürerken, sağcıların Luis Montenegro liderliğindeki kurduğu Demokratik İttifak ile iktidardaki Sosyalist Parti'nin yarışması bekleniyor. Üçüncü sırada ise 'aşırı sağcı' olarak nitelendirilen 'Yeter' Partisi yer alması bekleniyor.
Anketler, sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) liderliğindeki Demokratik İttifak'ın (AD), Hristiyan Demokratlar (CSD) ile olan koalisyonunun seçimleri kıl payı da olsa kazanacağını gösteriyor. PSD Başkanı Luis Montenegro'nun önderliğindeki AD'nin yüzde 28-32, eski Başbakan Antonio Costa'nın yerine Aralık 2023'te Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos ile seçimlere katılan PS'nin ise yüzde 24-29 aralığında oy alması bekleniyor.
Ancak, ne AD ne de PS'nin Meclis'teki 116 sandalyelik çoğunluğu elde edemeyeceği ve azınlık ya da koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğu öngörülüyor.

Eski futbol yorumcusunun partisinin performansı merak ediliyor

Özellikle, son 5 yılda siyasi sahneye giren aşırı sağcı Chega partisinin performansı merak ediliyor. Eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğindeki Chega'nın, 2019'daki tek milletvekiliyle başladığı yolculuğun bugünkü seçimlerde 35'e kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
Portekiz halkı, son 9 yıldır iktidarda olan eski Başbakan Antonio Costa'nın çevresindeki yolsuzluk iddialarından dolayı Kasım 2023'te istifası sonrasında siyasi arenada değişiklikler bekliyor. Konut sorunu, sağlık sektöründeki aksamalar, düşük maaşlar, eğitim ve göçmen konuları gibi temel sorunlara çözüm getirilmesini talep ediyor.
Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, halkı sandığa gitmeye çağırarak, "Halkın iradesinin yerini hiçbir şey alamaz." şeklinde konuştu.
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