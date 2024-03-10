https://sputniknews.com.tr/20240310/polis-memuru-eski-esi-tarafindan-oldurulen-mervegul-bayerin-annesi-kizinin-gelinligini-yakti-1081550500.html

Polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer’in annesi, kızının gelinliğini yaktı

Polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer’in annesi, kızının gelinliğini yaktı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer’in gelinliği annesi tarafından yakıldı. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T00:59+0300

2024-03-10T00:59+0300

2024-03-10T00:59+0300

türkiye

kadın cinayeti

cinayet

polis

emniyet

anne

gelinlik

kadın hakları

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 sene önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'i öldürmesi ardından Bayer'in annesi "Her şey bunla başladı" diyerek kızının gelinliğini yaktı. 'Her şey bununla başladı'Kızının gelinliğini alan anne Hatice Kurt, ‘Her şey bununla başladı’ diyerek ağıtlar yakarak gelinliği benzin döküp yaktı. Gelinlikle birlikte genç kızlara da nasihatte bulunan gözü yaşlı anne Hatice Kurt, “Kızlar bu Merve’nin kefeni. Her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. ‘Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak’ dedi. ‘Her şey onunla başladı’ dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü iyi olmaz, bir insan değişmez bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi. Gelinliğe benzin döküp, ateşe veren anne Hatice Kurt gelinlik yanarken, alkışlarla ve ağıtlar yakılışını izledi. Gelinlik yanarken çevredekilerde göz yaşlarına hakim olamadı.Ne olmuştu?Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'in (31) sabah işe giderken yoluna çıktı. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yıldır, eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Yıldır, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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kadın cinayeti, cinayet, polis, emniyet, anne, gelinlik, kadın hakları