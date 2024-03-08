https://sputniknews.com.tr/20240308/dunya-kadinlar-gunu-nasil-ortaya-cikti--1081504281.html

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Sputnik Türkiye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınların eşit, adil, güvenli bir yaşam gibi pek çok talebin dile getirildiği mücadele... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T10:16+0300

2024-03-08T10:16+0300

2024-03-08T10:25+0300

dünya

kadın

8 mart dünya kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

kadın hakları

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eşitlik

bayram

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Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yakın tarihte kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması için düzenlenen etkinlikler sonrası 1975 yılında kabul edildi. O yıldan itibaren bazı ülkelerde resmi, bazı ülkelerde ise isimsel olarak kutlanan günün, 8 Mart 1857'de ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği grevde, polisin müdahalesi sonucu 129 kadın hayatını kaybetmesiyle gündeme geldiği belirtiliyor. 1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.1975 yılında BM tarafından tanındı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.Kadın sorunlarına, haklarına dikkat çekmek isteyen BM, bu çerçevede 2000 yılından bu yana farklı temalarla etkinlikler gerçekleştiriyor. Sözgelimi BM, toplumsal cinsiyet eşitliği için ‘2030'a doğru gezegenimiz: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İleri'yi 2016 yılının teması olarak belirledi.Sovyet coğrafyasında resmi tatil Dünya Kadınlar Günü, Rusya'nın dışında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan (2009'dan beri anneler günü olarak), Ukrayna, Abhazya, Güney Osetya Belarus, Türkmenistan (2008'den beri) ve Letonya'da da resmi bayram olarak kutlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230308/diyarbakirda-kadinlar-8-mart-eyleminde-depremde-yasamini-yitirenler-anisina-mum-yakti-1068002673.html

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