https://sputniknews.com.tr/20240308/dunya-kadinlar-gunu-nasil-ortaya-cikti--1081504281.html
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
Sputnik Türkiye
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınların eşit, adil, güvenli bir yaşam gibi pek çok talebin dile getirildiği mücadele... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T10:16+0300
2024-03-08T10:16+0300
2024-03-08T10:25+0300
dünya
kadın
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
kadın hakları
abd
rusya
eşitlik
bayram
bm
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081504458_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_7dc31cf6b3bd3fe55ca633b47ae8ec51.jpg
Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yakın tarihte kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması için düzenlenen etkinlikler sonrası 1975 yılında kabul edildi. O yıldan itibaren bazı ülkelerde resmi, bazı ülkelerde ise isimsel olarak kutlanan günün, 8 Mart 1857'de ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği grevde, polisin müdahalesi sonucu 129 kadın hayatını kaybetmesiyle gündeme geldiği belirtiliyor. 1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.1975 yılında BM tarafından tanındı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.Kadın sorunlarına, haklarına dikkat çekmek isteyen BM, bu çerçevede 2000 yılından bu yana farklı temalarla etkinlikler gerçekleştiriyor. Sözgelimi BM, toplumsal cinsiyet eşitliği için ‘2030'a doğru gezegenimiz: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İleri'yi 2016 yılının teması olarak belirledi.Sovyet coğrafyasında resmi tatil Dünya Kadınlar Günü, Rusya'nın dışında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan (2009'dan beri anneler günü olarak), Ukrayna, Abhazya, Güney Osetya Belarus, Türkmenistan (2008'den beri) ve Letonya'da da resmi bayram olarak kutlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/diyarbakirda-kadinlar-8-mart-eyleminde-depremde-yasamini-yitirenler-anisina-mum-yakti-1068002673.html
rusya
danimarka
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081504458_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_4ed310ca1500701cf93ddcad0ca8910d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya, bayram, 8 mart tatil mi, abd fabrika kazası, kadınlar, kadın, kadın günü, kadın günü nasıl ortaya çıktı, 8 mart neden kadın günü, enternasyonal, sosyalizm, sovyetler birliği, grev, polis, hak, feminizm
dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya, bayram, 8 mart tatil mi, abd fabrika kazası, kadınlar, kadın, kadın günü, kadın günü nasıl ortaya çıktı, 8 mart neden kadın günü, enternasyonal, sosyalizm, sovyetler birliği, grev, polis, hak, feminizm
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
10:16 08.03.2024 (güncellendi: 10:25 08.03.2024)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınların eşit, adil, güvenli bir yaşam gibi pek çok talebin dile getirildiği mücadele günü olarak öne çıkıyor. Peki Dünya Kadınlar Günü tam olarak nasıl ortaya çıktı?
Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yakın tarihte kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması için düzenlenen etkinlikler sonrası 1975 yılında kabul edildi. O yıldan itibaren bazı ülkelerde resmi, bazı ülkelerde ise isimsel olarak kutlanan günün, 8 Mart 1857'de ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği grevde, polisin müdahalesi sonucu 129 kadın hayatını kaybetmesiyle gündeme geldiği belirtiliyor.
1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.
Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.
1975 yılında BM tarafından tanındı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.
Kadın sorunlarına, haklarına dikkat çekmek isteyen BM, bu çerçevede 2000 yılından bu yana farklı temalarla etkinlikler gerçekleştiriyor. Sözgelimi BM, toplumsal cinsiyet eşitliği için ‘2030'a doğru gezegenimiz: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İleri'yi 2016 yılının teması olarak belirledi.
Sovyet coğrafyasında resmi tatil
Dünya Kadınlar Günü, Rusya'nın dışında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan (2009'dan beri anneler günü olarak), Ukrayna, Abhazya, Güney Osetya Belarus, Türkmenistan (2008'den beri) ve Letonya'da da resmi bayram olarak kutlanıyor.