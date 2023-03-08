Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi. Polis tarafından çembere alınan kadınlar, barikat önünde depremde yaşamını yitirenlerin anısına mum yaktı.
Diyarbakır’da, her yıl düzenlenen miting ile kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl yaşanan deprem nedeniyle yürüyüş yapılmak istendi. Çok sayıda kadın kurumunun yer aldığı Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde Parkorman’da bir araya gelen kadınlar, Tesisler mevkiinde yıkılan apartman enkazına yürüyerek yaşamını yitirenlerin anısına mum yakmak istedi. Sloganlarla yürüyüşe geçmek isteyen kadınlara polis izin vermedi.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar
Yürüyüşe izin verilmedi
“Kadın dayanışması yaşatır”, “Yaşamı yeniden kuracağız” ve “Öfkeliyiz isyandayız” yazılı dövizler taşıyan kadınlar, uzun süre polis çemberinde kaldı.
Polis yetkilileri, sadece basın açıklamasına izin verileceğini, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtirken, iki ayrı noktada çembere alınan kadınlar, slogan atarak engellemeyi protesto etti.
Polis yetkilileri, sadece basın açıklamasına izin verileceğini, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtirken, iki ayrı noktada çembere alınan kadınlar, slogan atarak engellemeyi protesto etti.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar
Depremde yaşamını yitirenlerin anısına mum yakıldı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar
Çembere alınan kadınlar, yürüyüşe izin verilmeyince polis barikatı önünde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı. Uzun bekleyişin ardından kadınlar, eylemine son verdi.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı
© Sputnik / Sertac Kayar