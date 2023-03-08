https://sputniknews.com.tr/20230308/diyarbakirda-kadinlar-8-mart-eyleminde-depremde-yasamini-yitirenler-anisina-mum-yakti-1068002673.html

Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı

Diyarbakır’da kadınlar, 8 Mart eyleminde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi. Polis tarafından çembere alınan kadınlar, barikat önünde depremde... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T20:58+0300

2023-03-08T20:58+0300

2023-03-08T20:58+0300

yaşam

diyarbakır

kadın

8 mart dünya kadınlar günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068002629_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_097263c53bd08dd95fe53a3139ea0025.jpg

Diyarbakır’da, her yıl düzenlenen miting ile kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl yaşanan deprem nedeniyle yürüyüş yapılmak istendi. Çok sayıda kadın kurumunun yer aldığı Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde Parkorman’da bir araya gelen kadınlar, Tesisler mevkiinde yıkılan apartman enkazına yürüyerek yaşamını yitirenlerin anısına mum yakmak istedi. Sloganlarla yürüyüşe geçmek isteyen kadınlara polis izin vermedi.Yürüyüşe izin verilmedi“Kadın dayanışması yaşatır”, “Yaşamı yeniden kuracağız” ve “Öfkeliyiz isyandayız” yazılı dövizler taşıyan kadınlar, uzun süre polis çemberinde kaldı.Polis yetkilileri, sadece basın açıklamasına izin verileceğini, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtirken, iki ayrı noktada çembere alınan kadınlar, slogan atarak engellemeyi protesto etti. Depremde yaşamını yitirenlerin anısına mum yakıldıÇembere alınan kadınlar, yürüyüşe izin verilmeyince polis barikatı önünde depremde yaşamını yitirenler anısına mum yaktı. Uzun bekleyişin ardından kadınlar, eylemine son verdi.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, kadın, 8 mart dünya kadınlar günü