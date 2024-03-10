https://sputniknews.com.tr/20240310/polat-ciftinin-kizlari-bakan-yerlikayaya-seslendi-sesimizi-duyun-artik-dayanamiyoruz-1081558552.html
Polat çiftinin kızları, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, artık dayanamıyoruz
Polat çiftinin kızları, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, artık dayanamıyoruz
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T14:32+0300
2024-03-10T14:32+0300
2024-03-10T14:36+0300
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engin polat
dolandırıcılık
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Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, çiftin sosyal medya adresinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat'ın kızı, "Bahsedildiği gibi kara para yok, bahis yok. Neden annem ve babam 4,5 aydır içeride. Kardeşim sürekli ağlıyor, benim de psikolojim bozuldu artık. Diyecek bir şey bulamıyorum, oyalıyorum sürekli başka şeylerle. Dayanamıyoruz artık, yani lütfen süreci biraz daha hızlandırabilir misiniz? Bizi suçsuz yere annesiz babasız bıraktınız, suçları olmadığı halde. Bir şey ortaya çıkmamış tamamıyla. Niye hala içerdeler, anlamıyorum. Size burda demek istediğim tek bir şey var, ben annemi çok özledim ve onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Devamında videoyu kardeşine döndüren Polat, "Allahım inşallah onlar çıksın. Ben onları çok çok özledim. Onlara sarılmak istiyorum " diyerek dua etti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/engin-polat-ve-dilan-polatin-el-konulan-sirketlerinin-akibeti-belli-oldu-1080856704.html
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dilan polat, kara para, kara para aklama, bahis, yasadışı bahis, engin polat, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dilan polat, kara para, kara para aklama, bahis, yasadışı bahis, engin polat, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Polat çiftinin kızları, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, artık dayanamıyoruz
14:32 10.03.2024 (güncellendi: 14:36 10.03.2024)
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi.
Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, çiftin sosyal medya adresinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat'ın kızı, "Bahsedildiği gibi kara para yok, bahis yok. Neden annem ve babam 4,5 aydır içeride. Kardeşim sürekli ağlıyor, benim de psikolojim bozuldu artık. Diyecek bir şey bulamıyorum, oyalıyorum sürekli başka şeylerle. Dayanamıyoruz artık, yani lütfen süreci biraz daha hızlandırabilir misiniz? Bizi suçsuz yere annesiz babasız bıraktınız, suçları olmadığı halde. Bir şey ortaya çıkmamış tamamıyla. Niye hala içerdeler, anlamıyorum. Size burda demek istediğim tek bir şey var, ben annemi çok özledim ve onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Devamında videoyu kardeşine döndüren Polat, "Allahım inşallah onlar çıksın. Ben onları çok çok özledim. Onlara sarılmak istiyorum " diyerek dua etti.