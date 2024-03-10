https://sputniknews.com.tr/20240310/polat-ciftinin-kizlari-bakan-yerlikayaya-seslendi-sesimizi-duyun-artik-dayanamiyoruz-1081558552.html

Polat çiftinin kızları, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, artık dayanamıyoruz

Polat çiftinin kızları, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, artık dayanamıyoruz

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T14:32+0300

2024-03-10T14:32+0300

2024-03-10T14:36+0300

türkiye

dilan polat

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kara para aklama

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yasadışı bahis

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nitelikli dolandırıcılık

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Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, çiftin sosyal medya adresinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat'ın kızı, "Bahsedildiği gibi kara para yok, bahis yok. Neden annem ve babam 4,5 aydır içeride. Kardeşim sürekli ağlıyor, benim de psikolojim bozuldu artık. Diyecek bir şey bulamıyorum, oyalıyorum sürekli başka şeylerle. Dayanamıyoruz artık, yani lütfen süreci biraz daha hızlandırabilir misiniz? Bizi suçsuz yere annesiz babasız bıraktınız, suçları olmadığı halde. Bir şey ortaya çıkmamış tamamıyla. Niye hala içerdeler, anlamıyorum. Size burda demek istediğim tek bir şey var, ben annemi çok özledim ve onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Devamında videoyu kardeşine döndüren Polat, "Allahım inşallah onlar çıksın. Ben onları çok çok özledim. Onlara sarılmak istiyorum " diyerek dua etti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/engin-polat-ve-dilan-polatin-el-konulan-sirketlerinin-akibeti-belli-oldu-1080856704.html

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