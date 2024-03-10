Oscar ödülleri bu gece sahiplerini bulacak
© AP Photo / Matt SaylesOscar
© AP Photo / Matt Sayles
Abone ol
2024 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı Oscar gecesinde nefesler tutulacak. Tören gece yarısından itibaren sinemaseverlerle buluşacak.
Töreni ABD'de Disney'e bağlı ABC kanalı ekranlara getirecek.
Geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle TRT'de yayımlanamayan Oscar törenini bu yıl Disney+ Türkiye yayımlayacak. Tören 10 Mart gece saat 01:30'daki kırmızı halı yayınıyla başlayacak.
Geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle TRT'de yayımlanamayan Oscar törenini bu yıl Disney+ Türkiye yayımlayacak. Tören 10 Mart gece saat 01:30'daki kırmızı halı yayınıyla başlayacak.
En iyi film adayları hangileri?
Oscar’ın 2024 adayları arasında, Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi 13 adaylıkla listenin başında yer aldı.
Emma Stone'un başrolünde yer aldığı fantastik film "Poor Things" 11, Martin Scorsese'in draması "Killers of the Flower Moon" 10 adaylıkla Oppenheimer’ı takip etti.
Yazın gişe rekorları kıran filmi "Barbie" 8 dalda aday gösterildi.
Los Angeles'ta 10 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı adaylar şöyle:
Emma Stone'un başrolünde yer aldığı fantastik film "Poor Things" 11, Martin Scorsese'in draması "Killers of the Flower Moon" 10 adaylıkla Oppenheimer’ı takip etti.
Yazın gişe rekorları kıran filmi "Barbie" 8 dalda aday gösterildi.
Los Angeles'ta 10 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı adaylar şöyle:
En iyi görüntü adayları:
- American Fiction
- Anatomy of a Fall
- Barbie
- The Holdovers
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Oppenheimer
- Past Lives
- Poor Things
- The Zone of Interest
- Anatomy of a Fall
- Barbie
- The Holdovers
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Oppenheimer
- Past Lives
- Poor Things
- The Zone of Interest
En iyi yönetmen adayları
- Justine Triet - Anatomy of a Fall
- Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon
- Christopher Nolan - Oppenheimer
- Yorgos Lanthimos - Poor Things
- Jonathan Glazer - The Zone of Interest
- Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon
- Christopher Nolan - Oppenheimer
- Yorgos Lanthimos - Poor Things
- Jonathan Glazer - The Zone of Interest
En iyi erkek başrol oyuncuları
- Bradley Cooper - Maestro
- Colman Domingo - Rustin
- Paul Giamatti - The Holdovers
- Cillian Murphy - Oppenheimer
- Jeffrey Wright - American Fiction
- Colman Domingo - Rustin
- Paul Giamatti - The Holdovers
- Cillian Murphy - Oppenheimer
- Jeffrey Wright - American Fiction
En iyi kadın başrol adayları
- Bradley Cooper - Maestro
- Colman Domingo - Rustin
- Paul Giamatti - The Holdovers
- Cillian Murphy - Oppenheimer
- Jeffrey Wright - American Fiction
- Colman Domingo - Rustin
- Paul Giamatti - The Holdovers
- Cillian Murphy - Oppenheimer
- Jeffrey Wright - American Fiction