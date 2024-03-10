https://sputniknews.com.tr/20240310/muharrem-ince-biz-bu-ulkede-gunes-pillerini-matematigi-ve-mizahi-konusmak-istiyoruz-1081561450.html

Muharrem İnce: Biz bu ülkede güneş pillerini, matematiği ve mizahı konuşmak istiyoruz

Muharrem İnce: Biz bu ülkede güneş pillerini, matematiği ve mizahı konuşmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'deki mevcut siyasi durumunu eleştirerek, "Biz, bu ülkede enerji krizini, depremin geleceğini konuşmak... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T15:30+0300

2024-03-10T15:30+0300

2024-03-10T15:30+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muharrem ince

memleket partisi

enerji krizi

türkiye

berk hacıgüzeller

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İnce, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye'nin 70 yıldır zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek tek gücün kendileri ve partisi olduğunu belirten İnce, söylediklerinin sadece ağırlıkta değil, aynı zamanda seçmenlerin oylarında da yansıması gerektiğini vurguladı.Hazine yardımı almadıklarını ve partiyi gönüllülerin çabalarıyla kurduklarını söyleyen İnce, siyasi arenadaki bazı manipülasyonlara dikkat çekti. İnce, AK Parti'nin belediyelere hizmet götürmediği gibi tehdit içeren bir dille oy toplamaya çalıştığını ifade etti. 'Türkiye'nin sorunlarına odaklanmak istiyoruz'Kendisinin ve partisinin tartışmaların dışında kalmak istediğini ve ülkenin önemli konularını ele almak istediğini belirten İnce, "Trilyonlarca lira hazine yardımı, 11 tane büyükşehir belediyesi, her türlü imkan, her yer senin afişin... Ankara'yı baştan başa donatmışlar. İstanbul'u gördüm, baştan başa donatmışlar. Vallahi devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın. Biz Memleket Partisi olarak kısır tartışmaların içinde olmak istemiyoruz. Biz, bu ülkede enerji krizini, depremin geleceğini konuşmak istiyoruz. İklim değişikliğini konuşmak istiyoruz. Güneş pillerini, küresel ısınmayı, matematiği, siyasette mizahı konuşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu. İnce, etkinlikte partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacıgüzeller ve Kağıthane Belediye Başkan adayı Oktay Öndeş ile birlikte vatandaşları da selamladı.

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muharrem ince, memleket partisi, enerji krizi, türkiye, berk hacıgüzeller