https://sputniknews.com.tr/20240310/cumhurbaskani-erdogan-izmirde-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1081557918.html
Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor
Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor
Sputnik Türkiye
İzmir’de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T14:04+0300
2024-03-10T14:04+0300
2024-03-10T14:43+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
izmir
miting
chp
özgür özel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor" ifadelerini kullandı.İzmir'de AK Parti'nin mitinginde konuşan Erdoğan "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Erdoğan "Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240310/bozdagdan-erdoganin-3-kez-aday-olabilmesi-ile-ilgili-aciklama-yarinlar-ne-getirir-bilinmez-1081557297.html
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recep tayyip erdoğan, izmir, miting, chp, özgür özel
Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor
14:04 10.03.2024 (güncellendi: 14:43 10.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
İzmir’de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor" dedi. Erdoğan Özgür Özel için "Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor" yorumunda da bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor" ifadelerini kullandı.
İzmir'de AK Parti'nin mitinginde konuşan Erdoğan "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sadece ülkemizin değil dünyanın en nadide köşelerinden bu şehri, kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talibiz.
İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz."
Erdoğan "Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü" şeklinde konuştu.