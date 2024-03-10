Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor

"Sadece ülkemizin değil dünyanın en nadide köşelerinden bu şehri, kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talibiz.

İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz."