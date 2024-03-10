https://sputniknews.com.tr/20240310/bozdagdan-erdoganin-3-kez-aday-olabilmesi-ile-ilgili-aciklama-yarinlar-ne-getirir-bilinmez-1081557297.html

Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir

Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir

Sputnik Türkiye

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, "TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T13:26+0300

2024-03-10T13:26+0300

2024-03-10T14:49+0300

politika

bekir bozdağ

recep tayyip erdoğan

aday

anayasa

tbmm

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31 Mar Yerel Seçimleri ile ilgili son seçimi olduğu değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri sonrası AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bozdağ, sosyal medyadan bir açıklama yaptı."Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” diyen Bekir Bozdağ açıklamasının devamında şunları ifade etti: "Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”(Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler."

https://sputniknews.com.tr/20240309/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081542740.html

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bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, aday, anayasa, tbmm