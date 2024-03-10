MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
07:10
2 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
07:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:29
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
08:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
08:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
08:41
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
09:14
2 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
09:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:53
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
11:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
12:46
3 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
16:12
3 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
16:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
17:10
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:19
2 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
18:49
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
20:12
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
09:51
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
10:37
3 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
12:10
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:08
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:21
2 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
18:29
21 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
20:50
3 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
21:23
3 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
21:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
21:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
22:00
1 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
22:30
21 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
23:26
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240310/msb-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-11-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1081554280.html
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T11:30+0300
2024-03-10T11:30+0300
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg
türkiye
irak
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_19:0:1440:1066_1920x0_80_0_0_c1c8c5f70c30bcdbd4731e3420c3e95e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye
milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

11:30 10.03.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıTürk askeri, MSB
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği' bilgisini paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала