https://sputniknews.com.tr/20240310/msb-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-11-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1081554280.html
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T11:30+0300
2024-03-10T11:30+0300
2024-03-10T11:30+0300
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye
milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği' bilgisini paylaştı.