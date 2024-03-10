https://sputniknews.com.tr/20240310/macron-esinin-erkek-dogdugu-iddialarina-ofkeli-insanlar-sonunda-buna-inaniyor-1081555295.html
Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına öfkeli: İnsanlar sonunda buna inanıyor
Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına öfkeli: İnsanlar sonunda buna inanıyor
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalına verdiği demeçte bu söylentileri ilk kez yanıtlarken, “En kötü şey yanlış bilgidir.İnsanlar sonunda buna... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T12:11+0300
2024-03-10T12:11+0300
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Macron bu söylentilerin kendisinde öfke ve nefret yarattığını itiraf ederken, ayrıca kadınların önyargılı insanların bu tür iftiralarıyla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.Söylentilerde Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu ve Jean-Michel Trogneux adıyla nüfusa kaydedildiği iddia ediliyordu.Aslında Macron 2017 yılında cumhurbaşkanlığına seçildiğinden bu yana eşi ilk kez hedef alınmıyor.Daha önce de Macron ile eşi arasındaki 25 yıllık yaş farkı, sosyal medya 'trolleri'nin hedefi olmuştu.2021'de YouTube'dan kaldırılan 4 saatlik bir videoda, Brigitte Macron'un 1953'te Jean-Michel Trogneux adında bir erkek bebek olarak doğduğu, ancak bu ismin sonrasında erkek kardeşinin adı olduğu öne sürülmüştü.Daily Mail'in haberine göre videoda ayrıca Brigitte Macron'un ilk kocası André-Louis Auzière'in 2019 yılında 68 yaşında ölmeden önce aslında hiç var olmadığı, Brigitte'in üç çocuğunu da karısının doğurduğunu gizlemek için belgelerde sahtecilik yaptığını iddia edilmişti.Video sahipleri, o dönem para cezasına çarptırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/emmanuel-macron-kurtaj-ozgurlugu-avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesine-dahil-edilmeli-1081521230.html
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emmanuel macron, brigitte macron, erkek, kadın, fransa, medya, sosyal medya
Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına öfkeli: İnsanlar sonunda buna inanıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalına verdiği demeçte bu söylentileri ilk kez yanıtlarken, “En kötü şey yanlış bilgidir.İnsanlar sonunda buna inanıyor ve bu sizi, hatta sevdiklerinizi bile endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.
Macron bu söylentilerin kendisinde öfke ve nefret yarattığını itiraf ederken, ayrıca kadınların önyargılı insanların bu tür iftiralarıyla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
Söylentilerde Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu ve Jean-Michel Trogneux adıyla nüfusa kaydedildiği iddia ediliyordu.
Aslında Macron 2017 yılında cumhurbaşkanlığına seçildiğinden bu yana eşi ilk kez hedef alınmıyor.
Daha önce de Macron ile eşi arasındaki 25 yıllık yaş farkı, sosyal medya 'trolleri'nin hedefi olmuştu.
2021'de YouTube'dan kaldırılan 4 saatlik bir videoda, Brigitte Macron'un 1953'te Jean-Michel Trogneux adında bir erkek bebek olarak doğduğu, ancak bu ismin sonrasında erkek kardeşinin adı olduğu öne sürülmüştü.
Daily Mail'in haberine göre videoda ayrıca Brigitte Macron'un ilk kocası André-Louis Auzière'in 2019 yılında 68 yaşında ölmeden önce aslında hiç var olmadığı, Brigitte'in üç çocuğunu da karısının doğurduğunu gizlemek için belgelerde sahtecilik yaptığını iddia edilmişti.
Video sahipleri, o dönem para cezasına çarptırılmıştı.