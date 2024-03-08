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Emmanuel Macron: Kürtaj özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne dahil edilmeli
Emmanuel Macron: Kürtaj özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne dahil edilmeli
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde kürtaj hakkını güvence altına almasını istediğini söyledi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kürtajın dünyada ilk kez anayasal bir hak haline geldiğini kutlamak amacıyla Paris'te düzenlenen bir törende konuştu..Macron, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen törende yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:Oybirliği gerektiren AB tüzüğünün değiştirilmesinin zor olabileceği belirtiliyor olsa da, Avrupa'nın büyük bir kısmı kürtajı yasallaştırmış durumda.Malta ile birlikte Polonya'nın kürtaj karşıtı yasaları ile Avrupa'daki 'en kısıtlayıcı ülkeler' arasında yer aldığı belirtilirken hamilelik sadece annenin hayatının ya da sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda ya da tecavüz vakalarında sonlandırılabiliyor.Pazartesi günü Fransa Parlamentosu'nun iki kanadında yapılan oylamada, Fransız anayasasının 34. maddesinde yer alan 'bir kadının kürtaja başvurma özgürlüğünün garanti altına alındığı koşulları yasalar belirler' hükmü kabul edilmişti.Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu. Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, 'kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke' olduKürtaj hakkı Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok ülkeye kıyasla daha geniş kabul görmekte olup, anketler Fransız halkının yaklaşık yüzde 80'inin kürtajın yasal olmasını desteklediğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html
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fransa, emmanuel macron, paris, ab, avrupa birliği, kürtaj, malta, polonya

Emmanuel Macron: Kürtaj özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne dahil edilmeli

18:12 08.03.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde kürtaj hakkını güvence altına almasını istediğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kürtajın dünyada ilk kez anayasal bir hak haline geldiğini kutlamak amacıyla Paris'te düzenlenen bir törende konuştu..
Macron, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen törende yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

Bugün hikayenin sonu değil, mücadelenin başlangıcı. Gerici güçlerin azınlıkların haklarına saldırmadan önce kadın haklarına saldırdığı kıtamızda, Avrupa'mızda bu mücadeleye öncülük edeceğiz. İşte bu nedenle kürtaj özgürlüğünün Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde güvence altına alınmasını istiyorum.

Oybirliği gerektiren AB tüzüğünün değiştirilmesinin zor olabileceği belirtiliyor olsa da, Avrupa'nın büyük bir kısmı kürtajı yasallaştırmış durumda.
Malta ile birlikte Polonya'nın kürtaj karşıtı yasaları ile Avrupa'daki 'en kısıtlayıcı ülkeler' arasında yer aldığı belirtilirken hamilelik sadece annenin hayatının ya da sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda ya da tecavüz vakalarında sonlandırılabiliyor.
Pazartesi günü Fransa Parlamentosu'nun iki kanadında yapılan oylamada, Fransız anayasasının 34. maddesinde yer alan 'bir kadının kürtaja başvurma özgürlüğünün garanti altına alındığı koşulları yasalar belirler' hükmü kabul edilmişti.
Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu. Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, 'kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke' oldu
Kürtaj hakkı Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok ülkeye kıyasla daha geniş kabul görmekte olup, anketler Fransız halkının yaklaşık yüzde 80'inin kürtajın yasal olmasını desteklediğini gösteriyor.
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