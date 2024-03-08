https://sputniknews.com.tr/20240308/emmanuel-macron-kurtaj-ozgurlugu-avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesine-dahil-edilmeli-1081521230.html
Emmanuel Macron: Kürtaj özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne dahil edilmeli
Emmanuel Macron: Kürtaj özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne dahil edilmeli
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde kürtaj hakkını güvence altına almasını istediğini söyledi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T18:12+0300
2024-03-08T18:12+0300
2024-03-08T18:12+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
paris
ab
avrupa birliği
kürtaj
malta
polonya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0f/1078512653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdd7ab38b16c11c5d6562081dc9bdef6.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kürtajın dünyada ilk kez anayasal bir hak haline geldiğini kutlamak amacıyla Paris'te düzenlenen bir törende konuştu..Macron, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen törende yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:Oybirliği gerektiren AB tüzüğünün değiştirilmesinin zor olabileceği belirtiliyor olsa da, Avrupa'nın büyük bir kısmı kürtajı yasallaştırmış durumda.Malta ile birlikte Polonya'nın kürtaj karşıtı yasaları ile Avrupa'daki 'en kısıtlayıcı ülkeler' arasında yer aldığı belirtilirken hamilelik sadece annenin hayatının ya da sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda ya da tecavüz vakalarında sonlandırılabiliyor.Pazartesi günü Fransa Parlamentosu'nun iki kanadında yapılan oylamada, Fransız anayasasının 34. maddesinde yer alan 'bir kadının kürtaja başvurma özgürlüğünün garanti altına alındığı koşulları yasalar belirler' hükmü kabul edilmişti.Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu. Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, 'kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke' olduKürtaj hakkı Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok ülkeye kıyasla daha geniş kabul görmekte olup, anketler Fransız halkının yaklaşık yüzde 80'inin kürtajın yasal olmasını desteklediğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html
fransa
paris
avrupa birliği
malta
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0f/1078512653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a6214114bd35245417ab6e571cb4106.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, paris, ab, avrupa birliği, kürtaj, malta, polonya
fransa, emmanuel macron, paris, ab, avrupa birliği, kürtaj, malta, polonya
Emmanuel Macron: Kürtaj özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne dahil edilmeli
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde kürtaj hakkını güvence altına almasını istediğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kürtajın dünyada ilk kez anayasal bir hak haline geldiğini kutlamak amacıyla Paris'te düzenlenen bir törende konuştu..
Macron, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen törende yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:
Bugün hikayenin sonu değil, mücadelenin başlangıcı. Gerici güçlerin azınlıkların haklarına saldırmadan önce kadın haklarına saldırdığı kıtamızda, Avrupa'mızda bu mücadeleye öncülük edeceğiz. İşte bu nedenle kürtaj özgürlüğünün Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde güvence altına alınmasını istiyorum.
Oybirliği gerektiren AB tüzüğünün değiştirilmesinin zor olabileceği belirtiliyor olsa da, Avrupa'nın büyük bir kısmı kürtajı yasallaştırmış durumda.
Malta ile birlikte Polonya'nın kürtaj karşıtı yasaları ile Avrupa'daki 'en kısıtlayıcı ülkeler' arasında yer aldığı belirtilirken hamilelik sadece annenin hayatının ya da sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda ya da tecavüz vakalarında sonlandırılabiliyor.
Pazartesi günü Fransa Parlamentosu'nun iki kanadında yapılan oylamada, Fransız anayasasının 34. maddesinde yer alan 'bir kadının kürtaja başvurma özgürlüğünün garanti altına alındığı koşulları yasalar belirler' hükmü kabul edilmişti.
Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu. Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, 'kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke' oldu
Kürtaj hakkı Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok ülkeye kıyasla daha geniş kabul görmekte olup, anketler Fransız halkının yaklaşık yüzde 80'inin kürtajın yasal olmasını desteklediğini gösteriyor.