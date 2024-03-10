https://sputniknews.com.tr/20240310/leningrad-bolgesi-yonetimi-hava-savunmasi-tosnenskiy-ilcesinde-bir-iha-imha-etti-1081567793.html
Leningrad Bölgesi Yönetimi: Hava savunması Tosnenskiy ilçesinde bir İHA imha etti
Leningrad Bölgesi Yönetimi: Hava savunması Tosnenskiy ilçesinde bir İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, hava savunma sistemlerinin Tosnenskiy ilçesindeki Fornosovo yerleşiminin yakınında bir insansız hava... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T19:33+0300
2024-03-10T19:33+0300
2024-03-10T19:33+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
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Vali Drozdenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Leningrad Bölgesi’ndeki hava savunma sistemlerinin devreye girerek uçak tipi bir İHA’yı imha ettiğini duyurdu. Drozdenko, “Leningrad Bölgesi’ndeki gözlem karakolları uçak tipi bir insansız hava aracını tespit etti. Hava sahasını kapatma uygulamasına geçildi. Hava savunma güçleri, Tosnenskiy ilçesindeki Fornosovo kasabasının yakınlarında hedefi imha etti” ifadelerini kullandı.Vali, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını ve tahribatın oluşmadığını sözlerine ekledi.Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak, Leningrad Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA’nın önlendiğini, olayın Moskova saati ile yaklaşık 18.00’de (TSİ ile aynı) yaşaındığını doğruladı.Yetkililer saat 17.00 sularında St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda sivil uçakların güvenli uçuşunu sağlamak adına uçuş kısıtlamaları getirmişti. Kısıtlamalar saat 18.22 itibarı ile kaldırıldı.Ukrayna ordusu Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki tesislere İHA’larla saldırı girişimlerinde bulunuyor. Bugün daha erken saatlere hava savunma güçlerinin Novgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA’yı düşürdüğü açıklanmıştı. Bölge Valisi Andrey Nikitin, olayda yaralanan olmadığı ve tahribat oluşmadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240310/rus-hava-savunmasi-130-ukrayna-ihasini-dusurdu-1081561591.html
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leningrad, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), st. petersburg
leningrad, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), st. petersburg
Leningrad Bölgesi Yönetimi: Hava savunması Tosnenskiy ilçesinde bir İHA imha etti
Rusya’nın Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, hava savunma sistemlerinin Tosnenskiy ilçesindeki Fornosovo yerleşiminin yakınında bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, can kaybı ve tahribatın olmadığını bildirdi.
Vali Drozdenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Leningrad Bölgesi’ndeki hava savunma sistemlerinin devreye girerek uçak tipi bir İHA’yı imha ettiğini duyurdu. Drozdenko, “Leningrad Bölgesi’ndeki gözlem karakolları uçak tipi bir insansız hava aracını tespit etti. Hava sahasını kapatma uygulamasına geçildi. Hava savunma güçleri, Tosnenskiy ilçesindeki Fornosovo kasabasının yakınlarında hedefi imha etti” ifadelerini kullandı.
Vali, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını ve tahribatın oluşmadığını sözlerine ekledi.
Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak, Leningrad Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA’nın önlendiğini, olayın Moskova saati ile yaklaşık 18.00’de (TSİ ile aynı) yaşaındığını doğruladı.
Yetkililer saat 17.00 sularında St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda sivil uçakların güvenli uçuşunu sağlamak adına uçuş kısıtlamaları getirmişti. Kısıtlamalar saat 18.22 itibarı ile kaldırıldı.
Ukrayna ordusu Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki tesislere İHA’larla saldırı girişimlerinde bulunuyor. Bugün daha erken saatlere hava savunma güçlerinin Novgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA’yı düşürdüğü açıklanmıştı. Bölge Valisi Andrey Nikitin, olayda yaralanan olmadığı ve tahribat oluşmadığını açıklamıştı.