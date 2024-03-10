Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin'

‘’Türkiye’nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul’a sadece 5 bin konut yapan bir Başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım. Ama yüzleri kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. Hele hele şu aralar ne var biliyor musunuz? ‘Panik var, telaş var.’ Orada burada bize laf yetiştirmeye çalışıyor. Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Yok efendim ‘rakibimin dili sürçtü, ayak dedi, baret dedi; şöyle oldu, böyle oldu.’ Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret; eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen, afet bölgelerine değil de tatil bölgelerine kaçtığın için bilemezsin. Sen bareti sadece poz vermek için kullanırsın. Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin. Baret senin gibi algıcıların değil; baret, eser yapan adamların işidir. Eser, hizmet bizim alanımız; sen iyisi mi yalanlarına devam et; o eser alanlarına hiç girme.’’ sözleriyle kentsel dönüşüm yerine reklama para ayıran İBB yönetimini eleştiren Kurum, ‘’İstanbul’da 1 Nisan’da kentsel dönüşüme başlıyoruz. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaptık, başarılı olduk, milletimizin duasını aldık, Allah’ın izniyle yine yapacağız. Bizim 1 Nisan’dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul’umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul’umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz.’’ diyerek kentsel dönüşüme öncelik vereceklerini söyledi.