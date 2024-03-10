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Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin'
Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta konuştu ve İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, "Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlığı döneminde yaptığı projelerden bahseden Kurum, ‘’Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini biz attık. Elâzığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. İşte Elazığ’da, Malatya’da yaptığımız tek bir TOKİ konutumuz dahi asrın felaketinde yıkılmadı. Manavgat’ta büyük yangın sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu’daki büyük sel felaketi sonrası Bozkurt’u kısa sürede yeniden biz ayağa kaldırdık. İzmir’de binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza biz kazandırdık. Giresun’da sel felaketinin ardından Dereli’yi adeta yeniden inşa ettik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz’’ dedi.'Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin'
https://sputniknews.com.tr/20240310/erdogan-bes-yil-bitti-buyuksehir-belediyesi-acaba-kac-metro-hatti-yapti-1081565420.html
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murat kurum, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, tatil, deprem
murat kurum, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, tatil, deprem

Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin'

23:06 10.03.2024
© İHACumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© İHA
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Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta konuştu ve İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, "Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin" dedi.
Bakanlığı döneminde yaptığı projelerden bahseden Kurum, ‘’Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini biz attık. Elâzığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. İşte Elazığ’da, Malatya’da yaptığımız tek bir TOKİ konutumuz dahi asrın felaketinde yıkılmadı. Manavgat’ta büyük yangın sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu’daki büyük sel felaketi sonrası Bozkurt’u kısa sürede yeniden biz ayağa kaldırdık. İzmir’de binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza biz kazandırdık. Giresun’da sel felaketinin ardından Dereli’yi adeta yeniden inşa ettik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz’’ dedi.

'Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin'

‘’Türkiye’nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul’a sadece 5 bin konut yapan bir Başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım. Ama yüzleri kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. Hele hele şu aralar ne var biliyor musunuz? ‘Panik var, telaş var.’ Orada burada bize laf yetiştirmeye çalışıyor. Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Yok efendim ‘rakibimin dili sürçtü, ayak dedi, baret dedi; şöyle oldu, böyle oldu.’ Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret; eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen, afet bölgelerine değil de tatil bölgelerine kaçtığın için bilemezsin. Sen bareti sadece poz vermek için kullanırsın. Sen bareti görünce tatilde ‘acaba bununla kayılır mı?’ diye üstüne binersin. Baret senin gibi algıcıların değil; baret, eser yapan adamların işidir. Eser, hizmet bizim alanımız; sen iyisi mi yalanlarına devam et; o eser alanlarına hiç girme.’’ sözleriyle kentsel dönüşüm yerine reklama para ayıran İBB yönetimini eleştiren Kurum, ‘’İstanbul’da 1 Nisan’da kentsel dönüşüme başlıyoruz. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaptık, başarılı olduk, milletimizin duasını aldık, Allah’ın izniyle yine yapacağız. Bizim 1 Nisan’dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul’umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul’umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz.’’ diyerek kentsel dönüşüme öncelik vereceklerini söyledi.
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