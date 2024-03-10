https://sputniknews.com.tr/20240310/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1081551804.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T09:01+0300
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sis
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.15 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.Vapur seferleri iptal edildiŞehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları
https://sputniknews.com.tr/20240302/istanbul-bogazinda-gemi-gecisleri-cift-yonde-askiya-alindi-1081288355.html
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istanbul, istanbul boğazı, sis
istanbul, istanbul boğazı, sis
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.15 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.
İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.
Vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları