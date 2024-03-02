https://sputniknews.com.tr/20240302/istanbul-bogazinda-gemi-gecisleri-cift-yonde-askiya-alindi-1081288355.html
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönde askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönde askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T09:34+0300
2024-03-02T09:34+0300
2024-03-02T09:34+0300
istanbul boğazı
gemi
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
yat
türkiye
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılacağı duyuruldu.
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istanbul boğazı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, yat
istanbul boğazı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, yat
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönde askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.
Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılacağı duyuruldu.