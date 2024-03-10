https://sputniknews.com.tr/20240310/ismail-kartal-bizi-yavaslatmak-adet-haline-geldi-1081570301.html
İsmail Kartal: Bizi yavaşlatmak adet haline geldi
İsmail Kartal: Bizi yavaşlatmak adet haline geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T23:29+0300
2024-03-10T23:29+0300
2024-03-10T23:29+0300
spor
ismail kartal
fenerbahçe
pendikspor
hakem
futbol
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası Pendikspor mücadelesine çok fazla hazırlanamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Kartal, “1 gün arayla maça çıktık. Maçtan bir ter idmanıyla maça çıktık. Bugün 23 dakika oyunda kalmış. Şampiyonluğa oynayan, futbol oynayan bir takımız. Buraya gelen her takım sürekli oyunu durdurmak, bizi yavaşlatmak adet haline geldi. Buraya bu kadar insan futbol izlemeye geliyor, ülkemizin futbolun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir. Fakat sakatım diye oyuncu yere yatıyor, doktor sahaya giriyor 1 saniye sonra oyuna giriyor. Mesleğimize saygılı, takımımıza saygılı, rakibe saygılı olmalıyız. Böyle bir yere varamayız. Bir oyuncu 5 tane faul yaptı, bir tanesi tekme. Bir tane kart verilmiyor. Bizim oyuncularımıza kart veriliyor. Buna ne yapabiliriz. Sürekli oyun duruyor, oyun tempomuzu arttırmak, elimizden alınıyor. Yapamadık. Çünkü izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.'İkinci yarıda kontrolü ele geçirdik'Soyunma odasında takıma daha sakin kalmaları gerektiği hakkında konuştuklarını aktaran Kartal, “İkinci yarıda bizim kendi işimizi yapmamız gerektiğini, hemen hızlı goller atarak, daha üretken olmalıyız, daha sakin olmalıyız diye konuşma yaptık. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünde kontrolü ele geçirdik. 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.'Rakibin oyunu ne kadar yavaşlattığını her şey anlatıyor'Rakibin oyunu yavaşlattığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika olmuş. Rakip takımın ne kadar oyunu yavaşlattığını her şey anlatıyor. Çok şükür maçı kazanmayı bildik. Sonradan giren oyuncular da gerekli reaksiyonu gösterdiler. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240310/fenerbahce-pes-etmedi-4-golle-galibiyet-aldi-zirve-takibi-suruyor-1081569150.html
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ismail kartal, fenerbahçe, pendikspor, hakem, futbol
ismail kartal, fenerbahçe, pendikspor, hakem, futbol
İsmail Kartal: Bizi yavaşlatmak adet haline geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika olmuş. Rakip takımın ne kadar oyunu yavaşlattığını her şey anlatıyor. Çok şükür maçı kazanmayı bildik” dedi.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası Pendikspor mücadelesine çok fazla hazırlanamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Kartal, “1 gün arayla maça çıktık. Maçtan bir ter idmanıyla maça çıktık. Bugün 23 dakika oyunda kalmış. Şampiyonluğa oynayan, futbol oynayan bir takımız. Buraya gelen her takım sürekli oyunu durdurmak, bizi yavaşlatmak adet haline geldi. Buraya bu kadar insan futbol izlemeye geliyor, ülkemizin futbolun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir. Fakat sakatım diye oyuncu yere yatıyor, doktor sahaya giriyor 1 saniye sonra oyuna giriyor. Mesleğimize saygılı, takımımıza saygılı, rakibe saygılı olmalıyız. Böyle bir yere varamayız. Bir oyuncu 5 tane faul yaptı, bir tanesi tekme. Bir tane kart verilmiyor. Bizim oyuncularımıza kart veriliyor. Buna ne yapabiliriz. Sürekli oyun duruyor, oyun tempomuzu arttırmak, elimizden alınıyor. Yapamadık. Çünkü izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.
'İkinci yarıda kontrolü ele geçirdik'
Soyunma odasında takıma daha sakin kalmaları gerektiği hakkında konuştuklarını aktaran Kartal, “İkinci yarıda bizim kendi işimizi yapmamız gerektiğini, hemen hızlı goller atarak, daha üretken olmalıyız, daha sakin olmalıyız diye konuşma yaptık. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünde kontrolü ele geçirdik. 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
'Rakibin oyunu ne kadar yavaşlattığını her şey anlatıyor'
Rakibin oyunu yavaşlattığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika olmuş. Rakip takımın ne kadar oyunu yavaşlattığını her şey anlatıyor. Çok şükür maçı kazanmayı bildik. Sonradan giren oyuncular da gerekli reaksiyonu gösterdiler. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.