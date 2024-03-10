İslam Memiş'ten altın için 'ters köşe' uyarısı: 'Ciddi risk var'

'ONS tarafında ciddi risk var'

"2 bin 150 dolar seviyesi üzerindeki yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Ons altında düzeltme gelecektir. Önümüzdeki hafta, Mart ayında ya da Nisan ayında olabilir. Ama ciddi bir risk var ons tarafında. Dikkat edilmeli. Gram altın TL fiyatı için 2024 yılına ilişkin altın rekor kırdı cümleleri duyulacak demiştim. Ve yılın ilk çeyreğinde bu cümleleri duymaya başladık. Her ayımızı arayacağımız biz yükseliş trendi var karşımızda. Gram altında hedefimiz 3000 lira seviyesi. Gram altın yatırımcısı altınlarına sahip çıkarak 3000 TL seviyesini takip etsin. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirsin. Satış için daha çok erken. Çeyrek ve Cumhuriyet altında işçilik oldukça yüksek. Ben olsam has, gram altın alırım."