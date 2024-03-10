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İslam Memiş'ten altın için 'ters köşe' uyarısı: 'Ciddi risk var'
İslam Memiş'ten altın için 'ters köşe' uyarısı: 'Ciddi risk var'
Sputnik Türkiye
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım"... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T19:17+0300
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Altın fiyatları hafta boyunca rekor üstüne rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2200 dolara doğru yönlenirken, altın gram fiyatı iç piyasada 2250 TL'nin üzerini gördü.Finansal analist İslam Memiş yeni haftadaki öngörülerini paylaştı:
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altın rekor,aştın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın fiyatları
altın rekor,aştın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın fiyatları

İslam Memiş'ten altın için 'ters köşe' uyarısı: 'Ciddi risk var'

19:17 10.03.2024
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Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Altın fiyatları hafta boyunca rekor üstüne rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2200 dolara doğru yönlenirken, altın gram fiyatı iç piyasada 2250 TL'nin üzerini gördü.

Finansal analist İslam Memiş yeni haftadaki öngörülerini paylaştı:
"Ons altında 2350 doları beklemeye devam ediyorum. Ons altın 2200 dolara kadar dayandı. Burada bir sakinlemek lazım. Bu kadar agresif yükselişlerin teknik olarak desteklenmesi lazım. ABD ve Çin'den gelen veriler ons altını olumlu yönde destekliyor ama teknik olarak düzeltme olması gerekiyor. Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım."

'ONS tarafında ciddi risk var'

"2 bin 150 dolar seviyesi üzerindeki yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Ons altında düzeltme gelecektir. Önümüzdeki hafta, Mart ayında ya da Nisan ayında olabilir. Ama ciddi bir risk var ons tarafında. Dikkat edilmeli. Gram altın TL fiyatı için 2024 yılına ilişkin altın rekor kırdı cümleleri duyulacak demiştim. Ve yılın ilk çeyreğinde bu cümleleri duymaya başladık. Her ayımızı arayacağımız biz yükseliş trendi var karşımızda. Gram altında hedefimiz 3000 lira seviyesi. Gram altın yatırımcısı altınlarına sahip çıkarak 3000 TL seviyesini takip etsin. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirsin. Satış için daha çok erken. Çeyrek ve Cumhuriyet altında işçilik oldukça yüksek. Ben olsam has, gram altın alırım."

Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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Altın bir rekor daha kırdı
7 Mart, 09:19
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